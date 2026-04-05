Poruchu vedení vedle rozpadajícího se bývalého nádraží Vyšehrad, tedy mezi stanicemi Smíchov a hlavní nádraží, Správa železnic řeší přibližně od půl třetí odpoledne.
Podle webu Českých drah bylo poškozeno nejen trakční vedení, ale také elektrická jednotka vlaku Os 8843. Cestující z vlaku byli evakuováni.
„Vlaky jsou nyní vedeny odklonem přes stanici Praha-Krč mimo stanici Praha-Smíchov,“ uvedl organizátor pražské a středočeské dopravy na webu.
Na trase mezi Nádražím Radotín a Smíchovským nádražím bude do vyřešení problému jezdit náhradní autobusová doprava. Za jak dlouho by se mohlo podařit poruchu vyřešit, zatím není jasné.
Jízdní doklady vlakových dopravců mohou cestující využít ve spojích linky metra C mezi Hlavním nádražím a stanicí Florenc, linky B mezi Florencí a Smíchovským nádražím, linky tramvaje číslo 5 mezi Hlavním nádražím a Smíchovským nádražím a v autobuse číslo 244 mezi Smíchovským nádražím a Nádražím Radotín.