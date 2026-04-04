Porucha trakčního vedení v Lysé nad Labem omezila provoz na trati Lysá-Nymburk

Porucha trakčního vedení na nádraží v Lysé nad Labem na Nymbursku dnes dopoledne omezila provoz vlaků na trati mezi Lysou a Nymburkem. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Některé vlaky jsou podle webu Českých drah (ČD) odkloněny a cestující by měli počítat se zpožděním pět až deset minut.
Událost byla hlášena v 9:40. Podle Kavky je příčinou komplikací poškození sběrače lokomotivy a prověšení trakčního vedení. "Provoz je silně omezen," uvedl mluvčí po 10:30.
Omezení potrvá podle Českých drah do 11:45.