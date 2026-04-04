Porucha trakčního vedení v Lysé nad Labem omezila provoz na trati Lysá-Nymburk

Porucha trakčního vedení na nádraží v Lysé nad Labem na Nymbursku dnes omezila provoz vlaků na trati mezi Lysou a Nymburkem. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Některé vlaky bylo nutné odklonit a cestující museli počítat se zpožděním pět až deset minut. Omezení trvalo zhruba 4,5 hodiny.
Událost byla hlášena v 9:40. Podle Kavky bylo příčinou komplikací poškození sběrače lokomotivy a prověšení trakčního vedení. "Naštěstí se to stalo ve stanici, takže vlaky jezdily po dvou kolejích, ale provoz tam byl silně omezen," uvedl mluvčí.
Před 14:15 se podle něj podařilo provoz vlaků opět plně obnovit.