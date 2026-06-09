Poslední premiérou mladoboleslavského divadla bude komedie Blbec k večeři

Poslední premiérou Městského divadla Mladá Boleslav v této sezoně bude konverzační komedie Blbec k večeři. Hru francouzského autora Francise Vebera známou také díky filmové verzi režíruje hostující Adam Doležal. Premiéra bude na velké scéně divadla v pátek od 19:00, informovala ČTK za divadlo Nikol Kouklová.
"Blbec k večeři v našem nastudování nebude jen komedií, ale také kritickým společenským komentářem. Věříme, že hra nese potenciál lehkosti a humoru, který se však v případě pohledu za horizont může změnit v nastavené zrcadlo a otevřít otázku: Co je větší blbost? Bezelstnost či vypočítavost?" uvedla Kouklová.
Příběh je postavený na tom, že literární nakladatel Pierre a jeho přátelé si pravidelně zvou na večeře náhodně vybrané jedince s kuriózními zájmy a baví se na jejich účet. Návštěva berního úředníka Françoise Pignona ale přinese mnoho zvratů. "Předpokládaný zábavný večírek se pro Pierra mění v noční můru. Strůjcem katastrofálního scénáře je bezelstný François, v jehož dobré víře se obrátí Pierrův svět vzhůru nohama," přiblížila příběh Kouklová.
V roli Pignona se představí Ivo Theimer, Pierra ztvární Petr Mikeska. V dalších rolích hrají Roman Teprt, Milan Ligač, Barbora Kostkanová, Lucie Syrová a Petr Bucháček. Dramaturgii má na starost Adéla Kalusová, scénu Michal Syrový, kostýmy navrhla Agnieszka Pátá Oldak.
Veberova hra měla premiéru v roce 1993, o pět let později byl natočen stejnojmenný film. Veber je mimo jiné scenáristou snímků Velký blondýn s černou botou, Návrat velkého blondýna i spoluautorem scénářů komedií Muž z Acapulca a Klec bláznů.