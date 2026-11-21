Událost omezila provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem, vyplývá z webu Českých drah, a podle Kavky krátkodobě zastavila provoz také na smíchovském nádraží. Událostí se zabývá také Drážní inspekce.
Podle serveru Zdopravy.cz se nákladní vůz dopravce ČD Cargo nekontrolovaně rozjel krátce před 11:00. Pohyboval se i rychlostí okolo 50 kilometrů za hodinu, uvedl server Hospodářské noviny (HN).
„Situaci po celou dobu monitorovali dispečeři prostřednictvím kamerového systému a zajistili jeho bezpečnou trasu ze Zahradního Města na Smíchov, kde byl vagon zastaven,“ uvedl Kavka.
„Okolnosti události prověřujeme. Zvolený postup od začátku směřoval k tomu, aby byla rizika co nejmenší. Celou dobu jsme postupovali ve spolupráci s dopravcem,“ dodal.
Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera uvedl, že vůz v 10:52 ujel ze stanice Praha-Zahradní Město, poškodil výhybku a zastavil na Zlíchově. Tato čtvrť v Praze zčásti patří do katastrálního území Smíchova.
„Drážní inspekce šetří příčiny vzniku a okolností této mimořádné události,“ doplnil. Inspektoři podle něj vyjeli jak do stanice Praha-Zahradní Město, tak na Zlíchov.
Mimořádnost způsobila odřeknutí několika osobních vlaků v části jejich trasy a odklon jednoho rychlíku mimo smíchovské nádraží, vyplývá z webu Českých drah.
Vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem začaly znovu jezdit před 12:30, ve stejné době se podle Kavky po kontrole trati obnovil provoz v plném rozsahu ve stanici Praha-Smíchov. Doprava ve stanici Praha-Zahradní Město se plně obnovila před 14:00, uvedl Kavka.
Podobná událost se v Praze stala v prosinci 2023. Ve stanici Praha-Malešice tehdy při nočním posunování ujel vagon, který železničáři zastavili ve Vysočanech. Ani při této mimořádné události nebyl nikdo zraněn.
|
Experti o nehodě: Hlavní nádraží v Praze nemá techniku, která by vlak zastavila