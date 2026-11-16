Potítka mu vyměnili za pouta. „Sportovec“ okrádal děti i dělníky, bral cokoliv

Taktika osmatřicetiletého zadrženého byla jednoduchá.
„Krádeže prováděl v objektech, které v daný okamžik nebyly uzamčené, nebo jiným způsobem zabezpečené proti vstupu neoprávněných osob. Do vytipovaného objektu vstoupil, prošel ho, odcizil věci a odešel. Aby působil nenápadně, snažil se vypadat jako sportovec. Na rukou měl potítka, a dokonce si v některém případě vzal florbalovou hůl,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Například koncem července muž řádil na sportovním kempu v Praze 2. Tělocvičnou prošel až do šatny, kde si z tašek vzal odložené šperky, peněženky s hotovostí i platební karty. Ty pak začal okamžitě používat až do doby, než byl účet prázdný, nebo byla karta zablokovaná. Platil hlavně jízdenky MHD.
O několik dnů později totéž zopakoval na florbalovém turnaji v Praze 6. „V šatnách postupně žákům, kteří zde v rámci turnaje i přespávali, odcizil peněženky, doklady, finanční hotovost a platební karty, které bezprostředně poté opět použil,“ pokračovala mluvčí.
Kradl také v areálu střední školy ve Vršovicích, ve sportovním areálu v Michli či Lhotce a jinde.
Na jeho činnost poté doplatili i dělníci na několika stavbách. Scénář byl velmi podobný. Muž vstoupil do rekonstruovaného objektu, procházel místnosti a z tašek a batohů si bral peněženky, platební karty i mobilní telefony.
Kriminalisté muž dopadli minulý týden a obvinili ho z trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v současné chvíli je stíhán vazebně. Celková způsobená škoda na odcizených věcech a neoprávněných platbách je vyčíslena na bezmála čtvrt milionu korun.
K dopadení pomohly zajištěné kamerové záznamy a další důkazní materiály.
Muž v této „branži“ není podle policie nováčkem, už v minulosti byl několikrát odsouzený za majetkovou trestnou činnost.
Zarážející pro ně ale je, že přestože byl v září v souvislosti s jedním z popsaných skutků předvolán na služebnu, svého jednání nezanechal a v dalších dnech provedl další čtyři krádeže.
Muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až tři roky.