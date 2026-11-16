Potítka mu vyměnili za pouta. „Sportovec“ okrádal děti i dělníky, bral cokoliv

Autor: bur
  9:42aktualizováno  9:42
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Pražští kriminalisté dopadli muže, který je podezřelý, že se v šestnácti případech dopustil krádeží na různých místech metropole. Aby působil nenápadně, často se oblékl jako sportovec.

KRIMI

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Taktika osmatřicetiletého zadrženého byla jednoduchá.

„Krádeže prováděl v objektech, které v daný okamžik nebyly uzamčené, nebo jiným způsobem zabezpečené proti vstupu neoprávněných osob. Do vytipovaného objektu vstoupil, prošel ho, odcizil věci a odešel. Aby působil nenápadně, snažil se vypadat jako sportovec. Na rukou měl potítka, a dokonce si v některém případě vzal florbalovou hůl,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Například koncem července muž řádil na sportovním kempu v Praze 2. Tělocvičnou prošel až do šatny, kde si z tašek vzal odložené šperky, peněženky s hotovostí i platební karty. Ty pak začal okamžitě používat až do doby, než byl účet prázdný, nebo byla karta zablokovaná. Platil hlavně jízdenky MHD.

O několik dnů později totéž zopakoval na florbalovém turnaji v Praze 6. „V šatnách postupně žákům, kteří zde v rámci turnaje i přespávali, odcizil peněženky, doklady, finanční hotovost a platební karty, které bezprostředně poté opět použil,“ pokračovala mluvčí.

Kradl také v areálu střední školy ve Vršovicích, ve sportovním areálu v Michli či Lhotce a jinde.

Na jeho činnost poté doplatili i dělníci na několika stavbách. Scénář byl velmi podobný. Muž vstoupil do rekonstruovaného objektu, procházel místnosti a z tašek a batohů si bral peněženky, platební karty i mobilní telefony.

Kriminalisté muž dopadli minulý týden a obvinili ho z trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v současné chvíli je stíhán vazebně. Celková způsobená škoda na odcizených věcech a neoprávněných platbách je vyčíslena na bezmála čtvrt milionu korun.

K dopadení pomohly zajištěné kamerové záznamy a další důkazní materiály.

Muž v této „branži“ není podle policie nováčkem, už v minulosti byl několikrát odsouzený za majetkovou trestnou činnost.

Zarážející pro ně ale je, že přestože byl v září v souvislosti s jedním z popsaných skutků předvolán na služebnu, svého jednání nezanechal a v dalších dnech provedl další čtyři krádeže.

Muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až tři roky.

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