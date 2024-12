Potřebným Pražené darovali před Vánoci o několik set kilogramů potravin a drogerie více, než loni

Předvánoční čas je tradičně dobou pro dobročinné aktivity. „V době adventu si více než kdy jindy uvědomujeme, jak důležité jsou mezilidské vztahy a pomoc druhým. Děkuji všem, kteří přispěli do Primátorské adventní sbírky. Je to nejen projevem lidskosti, ale i toho, že k sobě nejsme lhostejní,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Primátorská adventní sbírka se stejně jako v minulém roce konala v den jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze 1 – tedy ve čtvrtek 12. prosince.

A že byla velmi úspěšná. Do Primátorské adventní sbírky lidé letos přinesli celkem 2 684 kilogramů potravin a drogerie, což je přibližně o 700 kilo více než v minulém roce.

Mezi darovanými věcmi měly největší zastoupení konzervy, rýže a luštěniny, trvanlivé mléko, olej, polévky, dětská výživa nebo také základní a dětská drogerie. Sbírka potravin a dalších životně důležitých potřeb pomůže všem potřebným. Vybrané věci budou moci využít zejména senioři žijící na hranici chudoby, rodiče samoživitelé či lidé bez domovů.

Primátorská adventní sbírka

„Znovu a velice rád se zapojuji do letošní vánoční primátorské sbírky, která pomůže nejen lidem, ale i zvířatům. Tíživá finanční a životní situace lidí může začít rychle ovlivňovat i životy čtyřnohých členů jejich rodin. Pro nemálo lidí přitom znamená jejich zvířecí přítel téměř celý svět. Přítel, kterému dopřejí často více než sobě. Proto znovu do sbírky přispívám nákupem krmení pro psy a kočky s přáním, aby každý člověk, který je oddaný svému čtyřnohému příteli, stejně jako on jemu, vždy našel pomocnou ruku a podporu nejen pro sebe, ale i pro své zvíře,“ říká náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch, výstavnictví, péči o památky, národnostní menšiny a animal welfare Jiří Pospíšil.

Kromě potravin byly důležité také ženské hygienické pomůcky

„Potravinová banka dává konkrétní smysl pojmu solidarita. Každý kilogram potravin může znamenat teplé jídlo na stole seniora, rodiče samoživitele nebo člověka bez domova. I letos chceme touto sbírkou připomenout, že nikdo by neměl být na své trápení sám. Vánoce jsou obdobím, kdy bychom měli myslet na ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci dvojnásob,“ doplňuje Alexandra Udženija, náměstkyně primátora Prahy pro oblast sociální politiky.

„Pražané a Češi obecně ukázali a ukazují, že umí pomáhat. V souvislosti s vánočními svátky se přímo nabízí využít trhy před magistrátem k tomuto účelu. Rádi bychom letos nasměrovali pozornost k ženským hygienickým pomůckám, které jsou pro mnohé nákladnou položkou a ve veřejném prostoru se o tomto tématu až na výjimky nemluví. Proto se náš klub rozhodl zaměřit na tento sortiment. Cyklus není luxus,“ popisuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí.

Primátorská adventní sbírka

„Máme radost, že primátorská sbírka, kterou jsem ustanovil ještě jako primátor, se stala již tradiční součástí adventu a alespoň trochu pomáhá v nelehké životní situaci těm, kteří se ocitli v nouzi. Děkujeme všem zastupitelům i Pražanům, kteří svými balíčky sbírku podpořili. My v klubu Pirátů jsme se tento rok rozhodli kromě trvanlivých potravin darovat hygienické a menstruační potřeby, které představují značnou finanční zátěž nejen pro ženy žijící na ulici či ve vyloučených lokalitách, ale i pro samoživitelky a nízkopříjmové rodiny,“ dodává Zdeněk Hřib náměstek primátora Prahy pro dopravu.

A slovy chvály nešetřili ani další radní. „Primátorská adventní sbírka už několik let patří neodmyslitelně k adventnímu času v Praze. Těší mě, že se každým rokem posouvá dál a letos se opět podařilo překonat loňský výsledek. Je úžasné vidět, kolik Pražanů se pravidelně zapojuje a pomáhá tam, kde je to nejvíc potřeba,“ uvedl radní pro infrastrukturu Michal Hroza.

Do sbírky se zapojila celá řada představitelů a firem

Do sbírky se tradičně zapojil pražský primátor a zastupitelé hlavního města se zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. Kromě nich přinesli potřebné věci také zástupci velvyslanectví Thajska a Saúdské Arábie a ambasáda Indonésie. K akci se také připojily městské společnosti Teplo pro Prahu a Technologie hl. m. Prahy, jejichž zástupci předali šek na 55 tisíc korun a 30 tisíc korun. Potraviny v hodnotě deseti tisíc darovalo Letiště Praha, firma ROSSMANN darovala kredit na nákup v hodnotě 50 tisíc korun dle výběru Potravinové banky. V neposlední řadě významně přispěla také společnost Mattoni nápoje a Kongresové centrum Praha.

„Primátorská sbírka je pro nás velkou pomocí zvláště před Vánoci, kdy chceme pro lidi udělat balíčky pestřejší a štědřejší. Vážíme si této stálé podpory ze strany hlavního města, jelikož každá taková sbírka pomůže ohromnému množství lidí. Zvláště pro lidi v nouzi jsou čokolády nebo další sladkosti něco, co si obvykle nemohou dovolit. Podobně je potěší i pamlsky pro domácí mazlíčky, kteří jsou často jejich jedinou oporou v rámci celého roku,“ dodává ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová

Lidé mohou do sbírky stále přispívat finančně skrze QR kód nebo přes transparentní účet vedený u Fio banky, číslo účtu: 2801779543/2010. Pomoc ocení naši spoluobčané v nouzi, senioři žijící na hranici chudoby, rodiče samoživitelé a lidé bez domova. Další potravinová sbírka bude Velikonoční, uskuteční se v dubnu 2025 v den jednání zastupitelstva.