V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Autor: votr
  20:52aktualizováno  20:57
V pražských Holešovicích byla v úterý večer nahlášena potyčka mezi několika osobami. Jedna byla hned po příjezdu policistů ošetřena, řekla redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Policie zasahuje v ulici Tusarova po nahlášené potyčce několika lidí. (17. února 2026)

18 fotografií

Zraněný byl okamžitě po příjezdu policistů ošetřen a následně byl odvezen záchranáři.

„Na místě chvilku policisté hledali pachatele, kterého našli. Nyní vše prostřetřují kriminalisté,“ popsala.

Podle dostupných informací se jednalo o lidi romské národnosti.

Záchranná služba po nahlášení na místo vyslala posádku s ošetřovateli, ale i s lékařem.

