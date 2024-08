Praha

Pouťové umění v kostele a pod mostem

Na 11. ročníku festivalu „Flašinet žije“ vystoupí dvacet umělců, kteří zahrají známé skladby ze světa klasické hudby. Program začne v sobotu v 10.00 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Od 15.00 budou flašinetáři hrát Na Kampě u Karlova mostu. Další vystoupení bude od 16.30 na místě u Sally Terreny v parku Kampa. Vstupné je zdarma.

Vypluje královna Vltavy

Slavnostní vodní procesí vypluje ze Sladovařské zátoky u Slap v neděli 18. srpna od 10 hodin. To je jedna ze zastávek mimořádné akce, zvané Královna Vltavy. Poté se v kapli Nanebevzetí Panny Marie, v místě zvaném Na Rovínku, koná od 11 hodin mše svatá celebrovaná arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem. Akce se snaží přiblížit svátek Nanebevzetí Panny Marie, který má mnohasetletou tradici. U nás k jejímu obnovení došlo v 90. letech 20. století. Program lze nalézt na www.apha.cz.

Praha–západ

Indiánské léto v Dendrologické zahradě

Přehlídka až 200 druhů a odrůd jiřinek je k vidění v Dendrologické zahradě Průhonice. Rozkvetly zde velkokvěté ibišky s monumentálními květy či velkokvěté pelargonie, které byly vyšlechtěny právě zde. Mezi nimi i odrůda „Black Velvet“, která byla oceněna v 90. letech zlatou medailí na světové zahradnické výstavě v Oregonu. A nad Černým rybníkem právě rozkvétají prérijní trvalky.

Kolínsko

Rock v Brodě

V sobotu 17. srpna se koná v Českém Brodě na Kolínsku hudební festival Brod 1995, který vznikl jako vzpomínka na místo, odkud vzešel současný evropský fenomén Rock for People. „V areálu Na Kutilce zahraje například písničkář Tomáš Klus, slovenští No Name a Horkýže slíže, crazy metalová kapela Trautenberk nebo zpěvačka Aneta Langerová, jež si v Českém Brodě před dvaceti lety odbyla svou festivalovou premiéru,“ zve Silvie Marková z pořadatelského týmu akce.

Sklizeň obilí zakončí dožínky v Kouřimi

Vypravte se do 19. století na slavnost po ukončení žní. Největší středočeský skanzen Kouřim připravil na sobotu od 10 do 18 hodin dožínky. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si řadu řemesel, poučí se o obilí, mohou sledovat pečení chleba a vyrábět ozdoby na dožínkový věnec. Kdo vydrží do podvečera, může se těšit na výuku lidového tance. Třikrát za den projde skanzenem dožínkový průvod.