V Praze mizí protipovodňové zábrany, vracejí se lodě. Náplavky zůstávají zavřené

Hydrometeorologové ve své předpovědi nepředpokládají, že by se povodňová situace měla zhoršit. Vltava, Sázava i Berounka už podle primátora Bohuslava Svobody kulminovaly a průtok v Praze se snižuje.

„Vzhledem k tomu jsme již udělali některá rozhodnutí, která jsou pozitivní. Provádíme demontáž některých mobilních prvků protipovodňové ochrany. To, co zůstává stále ještě problematické, je dohled nad dřevinami. Stromy byly deštěm a větrem do určité míry narušeny a hrozí pád stromů. Naše varování je, aby se lidé v lese pohybovali pokud možno minimálně a počítali s tím, že dřeviny nejsou bezpečné,“ řekl Svoboda.

Protipovodňové zábrany město demontovalo ve Stromovce, ve Varhulíkově ulici v Holešovicích, na Zbraslavi nebo na Malé Straně. V pátek bude pokračovat jejich odstraňování v Troji, Thomayerových sadech v Libni nebo v Braníku. Všechny by měly být odstraněny podle nynějších plánů do příští neděle.

Náplavky ale zůstanou nadále uzavřeny, neboť je nelze při současném průtoku otevřít. Přeplněny vodou jsou tam mimo jiné přepady a jímky, a než tam město podle primátora pustí veřejnost, musí z nich voda odtéct. Zakázán je provoz lodní dopravy od Jiráskova mostu dále po proudu. Lodě se mohou vrátit pouze do části nad Jiráskovým mostem.

V parcích a v lesích nechává město odstraňovat vyvrácené a spadané stromy a zároveň kontroluje ty zbylé. „Když nás někdo o nebezpečných stromech informuje, okamžitě vyjedou hasiči nebo zaměstnanci Lesů hlavního města Prahy. Ještě úplně není všechno za námi, vyhlídky jsou nicméně skvělé,“ řekla náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Škody způsobené špatným počasím se teprve budou sčítat. Podle Svobody a Komrskové však Vltava významné škody nenapáchala a větší škody jsou v okolí menších toků.

13. září 2024