Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Autor: iDNES.cz
  17:32aktualizováno  19:05
Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího stroje vystoupili. Záchranáři převzali do péče řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření, jeho převoz však nebyl potřeba. V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh.

Autobus začal hořet na 17. kilometru Pražského okruhu. „Jedná se o požár autobusu v plném rozsahu. Hasíme pomocí tří proudů. Na místo jede evakuační autobus. Z autobusu se evakuovalo dvacet lidí. Provoz je kompletně zastaven,“ uvedl po páté hodině mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.¨

Na Pražském okruhu u Holyně hoří autobus, silnice je uzavřená. (31. srpna 2025)
U požáru autobusu na Pražském okruhu, z něhož se evakuovalo dvacet lidí, zasahují hasiči. (31. srpna 2025)
U požáru autobusu na Pražském okruhu, z něhož se evakuovalo dvacet lidí, zasahují hasiči. (31. srpna 2025)
U požáru autobusu na Pražském okruhu, z něhož se evakuovalo dvacet lidí, zasahují hasiči. (31. srpna 2025)
5 fotografií

Na místo dorazili také policisté. „Ve směru na letiště je zcela zastaven provoz na dobu hašení a odklízení. Policisté jsou na místě,“ řekl dříve policejní mluvčí Jan Daněk. Policie následně před 18. hodinou uvedla, že kolona v místě je dlouhá asi 3 kilometry.

„V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh a doprava se začne pomalu rozjíždět,“ doplnila.

Pražská záchranná služba na síti X uvedla, že na místo vyslala posádku záchranářů společně s inspektorem. V péči měla řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření. Po kontrole hladiny oxidu uhelnatého v krvi nebylo nutné zhruba čtyřicetiletého muže převážet do nemocnice. „Žádný další pacient na místě nebyl,“ dodali záchranáři. Podle nich bylo z autobusu evakuováno šestnáct lidí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

31. srpna 2025  19:06

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...

31. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  19:05

Francouzští kováři získali na Hefaistonu cenu za plastiku Věž přátelství

Plastika s názvem Věž přátelství s galským kohoutem získala mimořádnou cenu Kovářského fóra, které předcházelo víkendovému mezinárodnímu setkání mistrů černého...

31. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Ostravské stopy: U natáčení vznikla hádka, kdo sní jelena, vzpomíná Kolečko

Scenárista a režisér Petr Kolečko patří k umělcům, kterým pomohla Ostrava a spolupráce s místní divadelní scénou odstartovat kariéru. Není divu, že se jeden z nejúspěšnějších filmařů své generace do...

31. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Druhá řada oblíbené show z Ďáblovy kuchyně přináší drama. Divák chce napětí a přeje si v současnosti třeba i bizár

Černý petržel, hroty v kuchyni a nový šéfkuchař. V novém televizním souboji se hraje nejen o slávu, ale i dva a půl milionu korun.

31. srpna 2025  16:37

Brtnice si dnes průvodem připomněla morovou nákazu z roku 1715

Událost starou 310 let dnes v Brtnici na Jihlavsku připomněl historický průvod. Přes 200 kostýmovaných postav morového průvodu vyšlo v 09:30 z bran zámku....

31. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Ústecký kraj rozdělí rekordních 82 milionů korun v programu obnovy venkova

Ústecký kraj podpoří 160 projektů v malých obcích. Na opravy škol, komunikací, veřejného osvětlení nebo budování komunitních center dá v programu obnovy...

31. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Stále více Pražanů odchází bydlet jinam, obce v okolí metropole jsou pod tlakem

Praha se potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení. To vyhání obyvatele metropole do okolí. Ve městech a vesnicích jen kousek od Prahy se totiž stále dají koupit...

31. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Když není na rande o čem mluvit, obstarají to kočky, říká majitel kočičí kavárny

Čerstvě uvařená káva, pohodlný gauč a kočka na klíně. Pro spoustu lidí vysněný odpočinek po dlouhém dni, pro jiného téma na rande, když není o čem zrovna mluvit. V Brně fungují tři kočičí kavárny,...

31. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nové značení na silnici u Červenohorského sedla má snížit nehody motocyklistů

Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci testují nové vodorovné dopravní značení určené...

31. srpna 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Putovní výstava hornických fotografií Odcházíme...s hlavou vztyčenou! připomene konec těžby uhlí v Česku. K vidění bude postupně v Karviné, Ostravě a Praze....

31. srpna 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Tajemství trestaneckého hřbitova na Pankráci. Poslední cesta vězňů vedla dírou ve zdi

Ve smrti jsme si všichni rovni. Přesto občas platí, že někteří jsou si rovni méně. Platilo to kdysi například pro trestance, kteří naposledy vydechli za zdmi pankrácké věznice.

31. srpna 2025  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.