Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Autobus začal hořet na 17. kilometru Pražského okruhu. „Jedná se o požár autobusu v plném rozsahu. Hasíme pomocí tří proudů. Na místo jede evakuační autobus. Z autobusu se evakuovalo dvacet lidí. Provoz je kompletně zastaven,“ uvedl po páté hodině mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.¨
Na místo dorazili také policisté. „Ve směru na letiště je zcela zastaven provoz na dobu hašení a odklízení. Policisté jsou na místě,“ řekl dříve policejní mluvčí Jan Daněk. Policie následně před 18. hodinou uvedla, že kolona v místě je dlouhá asi 3 kilometry.
„V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh a doprava se začne pomalu rozjíždět,“ doplnila.
Pražská záchranná služba na síti X uvedla, že na místo vyslala posádku záchranářů společně s inspektorem. V péči měla řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření. Po kontrole hladiny oxidu uhelnatého v krvi nebylo nutné zhruba čtyřicetiletého muže převážet do nemocnice. „Žádný další pacient na místě nebyl,“ dodali záchranáři. Podle nich bylo z autobusu evakuováno šestnáct lidí.
