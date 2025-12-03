Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

„Jedná se o požár autobusu, který byl zasažen v plném rozsahu,“ řekl Řezáč. K požáru došlo na sjezdu na D10 na úrovni Horních Počernic.
Kromě hasičů na místě zasahuje také policie. „Budeme společně zjišťovat, jak k požáru došlo,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
K nehodě v úseku D0 a D10 vyjelo pět jednotek hasičského sboru. Požár musely likvidovat dvěma vodními proudy. Nyní probíhají dohašovací práce a kontrola pomocí termokamery.
Provoz v místě v průběhu plného hašení stál, následně jej policisté obnovili jedním pruhem.
„Nikdo na místě nebyl zraněn. Byl uzavřen nájezd na dálnici D10 a na místě stále pokračuje zásah,“ řekl Hrdina.
Řidiče hasiči předali do péče záchranářů, kteří na místo dorazili s inspektorem. Řidič utrpěl pouze drobná poranění a ošetřili ho přímo u nehody. Do nemocnice převezen nebyl.
„Řidič byl ponechán na místě, kde my také setrváváme z důvodu prevence,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.