Část lidí odjela už ve středu, autobus s posledními 31 lidmi ve čtvrtek odpoledne odjel do ubytovny v Liberci. Informovala o tom na síti X hejtmanka Petra Pecková (STAN).
Budovu, v níž žilo 56 lidí, z toho 37 dětí, zničil požár minulý týden v noci na pátek. Od té doby obyvatelé, většinou matky s dětmi a prarodiče, přebývali v tělocvičně v sousední obci Skalsko.
|
Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší náhradní ubytování
Nalezení náhradního ubytování komplikovalo i to, že jde o romskou komunitu, která je zvyklá žít pohromadě a nechce se rozdělovat. Část lidí měla trvalé bydliště v jiných městech.
Situací se zabýval odbor sociálních věcí mladoboleslavského magistrátu, pomáhali i neziskové organizace a hasiči.
„Máme za sebou heroický výkon, protože situace se během dne několikrát změnila, ale nakonec se podařilo najít ubytování pro všechny, opadly tak obavy o všechna rizika, teploty jsou pořád minusové a měli jsme strach, jak dlouho ještě třeba vydrží topení,“ řekl starosta Borče Jiří Klučina. Sbírka, kterou obec založila, podle něj dál funguje, výtěžek bude rozdělen na účely bydlení.
„Všechny rodiny opouštěly tělocvičnu postupně v doprovodu sociálních pracovníků, kteří pomáhali s orientací v novém místě i s následnou sociální podporou,“ uvedla za středočeské hejtmanství Zuzana Žídková.
|
Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku
Město Mladá Boleslav podle ní dál zůstává v kontaktu s rodinami i obcemi Boreč a Skalsko. Dalším krokem má být hledání dlouhodobých řešení. „Ideálně tak, aby nedocházelo k rozdělování širších rodin a aby byly co nejméně narušeny vazby na školu, zaměstnání či další služby,“ doplnila Žídková.
Příčinu požáru, po kterém skončili v péči záchranářů dva lidé, vyšetřovatelé zjišťují. Policisté nyní čekají na závěry znaleckých posudků od hasičů. Jeden člověk dál zůstává v nemocnici.