Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:32aktualizováno  14:32
Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli celkem sedmdesát lidí, část už se mohla vrátit zpět domů. Záchranáři ošetřili jednu ženu, její převoz do nemocnice ale nebyl nutný.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Proběhla evakuace celého domu a zásah v dýchací technice jak vnitřkem budovy, tak po výškové technice vně budovy. Za zasaženého bytu nebyl nikdo zachráněn a probíhá průzkum termokamerou,“ uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Sosna.

V současné chvíli stále probíhá prohledávání zasaženého bytu a do nezasažené části již byli lidé vpuštěni zpět. „Lidé, kteří se zatím zpět vrátit nemohli, mají k dispozici minibus a autobus dopravního podniku jako zázemí. Bytové jednotky pod místem, kde hořelo, jsou zasaženy vodou z hašení a vodou z prasklého topení,“ dodal Sosna.

Požár v pražské Roškotově ulici. (13. září 2025)
Požár v pražské Roškotově ulici. (13. září 2025)
Požár v pražské Roškotově ulici. (13. září 2025)
Požár v pražské Roškotově ulici. (13. září 2025)
8 fotografií

Evakuovaných bylo přibližně sedmdesát. škoda i příčina požáru jsou stále v šetření.

Záchranáři na místo vyslali podle mluvčí záchranářů i speciální auto Fénix, které slouží k evakuaci a hromadným transportům. S výjimkou jedné ženy nikoho dalšího ošetřit nemuseli, převoz ošetřené ženy do nemocnice nebyl nutný, řekla mluvčí.

Policisté kvůli zásahu dočasně omezili v okolí domu provoz.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Den otevřené dálnice pokazil jen vytrvalý déšť

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

13. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Čeští spisovatelé budou jezdit na výměnné pobyty na Tchaj-wan

Čeští spisovatelé budou moct jezdit čerpat zkušenosti na Tchaj-wan a tchajwanští naopak do Česka. Jde o výsledek memoranda, které dnes uzavřeli ředitel...

13. září 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

Staršího muže na poli u Kdyně napadl býk, na Plzeňsku sršni pobodali osm lidí

Šestasedmdesátiletého muže dnes dopoledne napadl na poli u Kdyně na Domažlicku býk. Se středně těžkým zraněným ho transportoval vrtulník do plzeňské fakultní...

13. září 2025  14:20,  aktualizováno  14:20

Hasiči v Brně nad ránem likvidovali požár bytu, deset lidí se nadýchalo kouře

Hasiči dnes nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční...

13. září 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Napětí roste. Co za poselství skrývá tajemná obálka s dopisem prezidenta Masaryka?

Už dvacet let čeká veřejnost na okamžik, kdy se odhalí obsah zapečetěné obálky, která má ukrývat poslední zaznamenaná slova Tomáše Garrigua Masaryka. Dokument měl vzniknout v roce 1937, krátce před...

13. září 2025  14:42

Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...

13. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22,  aktualizováno  14:15

Účastníky běžeckého závodu pobodali sršni. Čtyři skončili v nemocnici

Záchranáři v sobotu dopoledne zasahovali v Nebílovech na jižním Plzeňsku, kde několik účastníků běžecké akce pobodali sršni. Pomoc vyhledalo osm lidí, čtyři odvezli se silnější reakcí do...

13. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Centrem U. Hradiště prošel krojovaný průvod, lidi neodradilo ani deštivé počasí

Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se to něj několik tisíc lidí z města i řady mikroregionů a obcí. Neodradilo je ani deštivé...

13. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Č. Budějovicích začaly národním zahájením Dny evropského dědictví

Historické objekty spojené s více než sedmisetletými dějinami Českých Budějovic mohou lidé o víkendu navštívit při Dnech evropského dědictví. Národní zahájení...

13. září 2025  11:20,  aktualizováno  11:20

Vzhledem k neutěšené situaci v silničním provozu zejména na komunikacích v obcích není nikdy na škodu upozornit řidiče na přednost v jízdě zprava, jako je tomu u smíchovského hřbitova na Malvazinkách.

vydáno 13. září 2025  12:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.