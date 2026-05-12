Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči požár zlikvidovali jedním vodním proudem. Poté začali odvětrávat zakouřené prostory domu.
Příčina vzniku požáru ani výše škody zatím nejsou známé. O zásahu informovali pražští hasiči na sociální síti X.
„Obyvatelé domu, ve kterém hořelo, se již vrátili do svých bytů. Příčina požáru je v šetření,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
