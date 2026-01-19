U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Autor: herp
  10:42aktualizováno  13:03
Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba pečuje o devět zraněných. Dva lidi zdravotníci oživovali, jeden z nich byl ve vážném stavu převezen do nemocnice, druhý zemřel. Doprava v okolí je výrazně omezená.
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...
20 fotografií

„K budově, kde došlo k zahoření, přiléhá mateřská školka, ze které byly všechny děti bezpečně za pomoci učitelů evakuovány do přilehlé základní školy, takže nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Všechny děti jsou v pořádku v základní škole,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Dodala, že ulice Přibyslavská je pro dopravu kompletně uzavřená z důvodu velkého množství zasahujících jednotek. Lidé musejí počítat s dopravním omezením.

Policie uzavřela všechny příjezdové cesty do ulice, v Seifertově ulici nejezdily tramvaje, dopravní podnik je odkláněl. PID krátce před půl dvanáctou informoval o obnovení provozu.

Mluvčí záchranné služby hlavního města Karel Kirs uvedl, že na místo vyslali speciální vůz Fénix určený pro mimořádné události. V něm zdravotníci pečují o devět lidí, u všech z nich probíhá kyslíková terapie.

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna 2026)
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna 2026)
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna 2026)
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna 2026)
20 fotografií

„Jsou tam jednak kvůli tepelnému komfortu a jednak u nich probíhá přeměření množství vdechnutého oxidu uhelnatého,“ uvedl před 11. hodinou Kirs.

Podle něj záchranáři na místě oživovali dva lidi. Jeden z pacientů byl ve vážném stavu přepraven do nemocnice, druhý zemřel.

Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče hořelo ve sklepě, oheň zakouřil celé společné prostory. Požár se povedlo uhasit a aktuálně probíhá odvětrávání.

„Prozatím jsme zachránili osoby pomocí výškové techniky, ale zásah ještě dál probíhá,“ sdělil mluvčí redakci iDNES.cz. Hasiči později na síti X upřesnili, že evakuovali 11 lidí.

Rodiče si mají děti vyzvednout dřív

Redakce iDNES.cz má k dispozici i vyjádření jedné z maminek dětí zmíněné školky. „Mateřská škola na možné ohrožení zareagovala rychle, děti přesunula do prostor vedlejší základní školy. Zástupkyně ředitelky Jana Kazmarová o tom ihned informovala rodiče všech dětí. Později ještě doplnila prosbu, aby rodiče své děti dnes vyzvedli dříve, již ve 12.30, a to vchodem z Vlkovy ulice, kde je hlavní vchod do základní školy. Dodala, že v prostorách mateřské školy je cítit dým, děti tam proto nemohou zůstat na odpolední spaní,“ sdělila.

Podle jejích slov si děti evakuaci vyzkoušely už na podzim 2024, kdy školku i základní školu postihlo anonymní oznámení bomby. Tehdy se děti musely přesunout dál, na hřiště do Rajské zahrady.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

Pronásledovaný vůz vybrzdil policisty, ti nabourali do zaparkovaných aut (29....

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Chřipka má v Olomouckém kraji první oběť, počet nemocných však ubylo

ilustrační snímek

Chřipka má v Olomouckém kraji v současné zimní sezoně první oběť, hygienici zatím evidují dva takové případy s klinicky závažným obrazem. Naopak počet lidí s...

19. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu

Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať,...

19. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kruhové objezdy ve Frenštátě pod Radhoštěm mají připomenout Rašku a Lopraise

ilustrační snímek

Město Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku chce upravit dva kruhové objezdy tak, aby připomínaly slavné místní osobnosti. Vyhlásilo výtvarnou soutěž na...

19. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Čaroděj z Kremlu o začátcích Ruska. Film popisuje divoká léta při nástupu Vladimira Putina k moci

Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup...

Na den přesně, kdy začala válka na Ukrajině, vstoupí do kin film popisující příběh Vladimira Putina. Politický thriller působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku.

19. ledna 2026  12:11

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:01

Ve skanzenu na Ústecku chtějí vybudovat návštěvnické centrum, turistů přibylo

ilustrační snímek

Do skanzenu v Zubrnicích na Ústecku loni zavítalo přes 20.000 lidí, meziročně nepatrně více. Novinkou letošního roku jsou dva dny s volným vstupem, na podzim...

19. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:32

Loňské sloučení muzea a galerie v H. Brodě se podle ředitelky osvědčil

ilustrační snímek

Krajské muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě za sebou má první rok sloučení. Přínos byl ve výměně zkušeností i v zastupování pracovníků, řekla ČTK Alena...

19. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.