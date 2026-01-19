U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

„K budově, kde došlo k zahoření, přiléhá mateřská školka, ze které byly všechny děti bezpečně za pomoci učitelů evakuovány do přilehlé základní školy, takže nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Všechny děti jsou v pořádku v základní škole,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
Dodala, že ulice Přibyslavská je pro dopravu kompletně uzavřená z důvodu velkého množství zasahujících jednotek. Lidé musejí počítat s dopravním omezením.
Policie uzavřela všechny příjezdové cesty do ulice, v Seifertově ulici nejezdily tramvaje, dopravní podnik je odkláněl. PID krátce před půl dvanáctou informoval o obnovení provozu.
Mluvčí záchranné služby hlavního města Karel Kirs uvedl, že na místo vyslali speciální vůz Fénix určený pro mimořádné události. V něm zdravotníci pečují o devět lidí, u všech z nich probíhá kyslíková terapie.
„Jsou tam jednak kvůli tepelnému komfortu a jednak u nich probíhá přeměření množství vdechnutého oxidu uhelnatého,“ uvedl před 11. hodinou Kirs.
Podle něj záchranáři na místě oživovali dva lidi. Jeden z pacientů byl ve vážném stavu přepraven do nemocnice, druhý zemřel.
Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče hořelo ve sklepě, oheň zakouřil celé společné prostory. Požár se povedlo uhasit a aktuálně probíhá odvětrávání.
„Prozatím jsme zachránili osoby pomocí výškové techniky, ale zásah ještě dál probíhá,“ sdělil mluvčí redakci iDNES.cz. Hasiči později na síti X upřesnili, že evakuovali 11 lidí.
Rodiče si mají děti vyzvednout dřív
Redakce iDNES.cz má k dispozici i vyjádření jedné z maminek dětí zmíněné školky. „Mateřská škola na možné ohrožení zareagovala rychle, děti přesunula do prostor vedlejší základní školy. Zástupkyně ředitelky Jana Kazmarová o tom ihned informovala rodiče všech dětí. Později ještě doplnila prosbu, aby rodiče své děti dnes vyzvedli dříve, již ve 12.30, a to vchodem z Vlkovy ulice, kde je hlavní vchod do základní školy. Dodala, že v prostorách mateřské školy je cítit dým, děti tam proto nemohou zůstat na odpolední spaní,“ sdělila.
Podle jejích slov si děti evakuaci vyzkoušely už na podzim 2024, kdy školku i základní školu postihlo anonymní oznámení bomby. Tehdy se děti musely přesunout dál, na hřiště do Rajské zahrady.
