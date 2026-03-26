Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

Podle Martiny Čacké, která má na starost provoz divadla, tam byla zkouška souboru Bohemia balet na večerní představení Místo na Zemi. Představení je na čtvrtečním programu divadla avizované v 19:00. Zda se uskuteční, není jasné, řekla Čacká.
Hasiči na místě provedli průzkum v dýchací technice, uvedli před 13. hodinou. „Naše jednotky provedly dohašení a odvětrávají zakouřené prostory,“ upřesnil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna.
Požár podle hasičů uhasila obsluha divadla. „V současné době jsou na místě vyšetřovatelé, kteří vyšetřují příčinu. Také redukujeme jednotky, které na místo dojely,“ dodal.
Podle mluvčí Městských divadel pražských Zuzany Maléřové opona zahořela od reflektoru. „Na místě probíhala v pronájmu zkouška mladých tanečníků a všichni byli evakuováni,“ řekla pro iDNES.cz.
Evakuace byla podle hasičů zahájena ještě před příjezdem jednotek. Samovolně se z divadla evakuovalo 200 lidí. „Probíhala ale i po našem příjezdu. Z důvodu evakuace i dalších objektů je celkový počet evakuovaných 465 osob,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Na místo události byla vyslána také posádka záchranářů a speciál EVA. U pěti pacientů zdravotníci změřili koncentraci oxidu uhelnatého. „U dvou z nich byly zjištěny pozitivní hodnoty. Pacientům je aktuálně podávána kyslíková terapie, jejich zdravotní stav je stabilní a bez dalších obtíží,“ upřesnila Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy krátce po požáru na síti X.