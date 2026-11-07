Požár domu u výstaviště v Lysé nad Labem způsobil dvoumilionovou škodu

Neobydlený dům vedle výstaviště v Lysé nad Labem na Nymbursku dnes ráno zachvátil požár, hasičům se podařilo oheň dostat pod kontrolu. Událost se obešla bez zranění, škoda je dva miliony korun, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora. Požár neovlivnil program na výstavišti, kde se dnes koná veletrh Autosalon spolu s Pivními a vinnými slavnostmi.
Událost byla hlášena po 05:30. Podle Sýkory šlo o požár v plném rozsahu. "Bylo to uváděno jako kůlna, ale je to větší nízký objekt," uvedl mluvčí. Kolem 06:45 se hasičům podařilo dostat plameny pod kontrolu, před 10:00 byli ještě na místě. "Rozebíráme konstrukci a dohašujeme," dodal Sýkora.
Ředitel výstaviště Ondřej Matouš ČTK sdělil, že požár nijak neomezil dnešní program. "Tato událost nemá vliv na konání plánovaných akcí. Veletrh Autosalon i Pivní a vinné slavnosti proběhnou podle plánu a bez jakýchkoliv omezení," dodal Matouš.
Autosalon, který se koná od pátku do neděle, je místem setkání významných automobilových a motocyklových značek, jejich oficiálních zastoupení a zákazníků, kteří hledají nový vůz nebo motocykl. Spolu s ním se od pátku do neděle konají i Pivní a vinné slavnosti, na nichž mohou návštěvníci pod jednou střechou ochutnat produkci pivovarů a vinařství.