Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár byl hlášen krátce po 10. hodině dopoledne. „Jde o garáž cca 6 x 6 metrů v plném rozsahu. Garáž sousedí s rodinným domem, který je požárem také zasažen. Je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V současné době se snažíme uchránit rodinný dům. Rozebíráme střechu,“ uvedli dopoledne hasiči na síti X.
„Garáž byla zasažená kompletně, už dohořívá, nyní jde o rodinný dům,“ hlásil před polednem mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
Zásah podle něj komplikovalo i náledí, na místo požáru se tak hasiči dostávali pomaleji.
Hasiči zasahovali i s pomocí výškové techniky. Postupně se jim podařilo zlikvidovat veškerá ohniska požáru.
Záchranáři měli v péči jednoho člověka. „Ošetřen jeden pacient s lehkými popáleninami na dlaních, převezen do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
