V garážích obchodního centra hořelo auto. Hasiči odvětrávají prostory

„Momentálně probíhá odvětrávání prostor a průzkum objektu,“ dodala redakci iDNES.cz mluvčí. Na místě zasahují jednotky ze stanic Holešovice, Chodov, Krč, Petřiny a Sokolská.
Policie příčinu požáru zjišťuje. „Prvotní informace nicméně naznačují, že se jedná o technickou závadu automobilu,“ uvedl její mluvčí Jan Rybanský s tím, že cizí zavinění vyšetřovatelé nejspíše vyloučí.
Záchranáři k obchodnímu centru vyslali tři své posádky i specializovaný velkokapacitní vůz „Atego“, jenž se využívá v mimořádných situacích, jakými jsou hromadné nehody či evakuace.
„V péči jsme měli dva pacienty, u kterých jsme kontrolovali především míru nadýchaní kouřem,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Podrobnější informace k jejich zdravotnímu stavu však v současné chvíli nemá a zásah nadále probíhá.