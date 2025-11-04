V pražském Kamýku vzplál byt. Hasiči evakuovali 10 lidí, jedna žena je popálená

Oheň uhasili hasiči za pomoci jednoho proudu. Následně zakouřený objekt odvětrali a prohlédli termokamerou. Z bezpečnostních důvodů evakuovali z bytového domu deset lidí a jednoho člověka předali záchranné zdravotnické službě.
„Na místě zasahovala posádka záchranářů, inspektor a speciál Fénix, přičemž v péči měli přibližně šedesátiletou ženu, která utrpěla vícečetné popáleniny v oblasti horní končetiny,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Po ošetření následně záchranáři zraněnou ženu transportovali na popáleninové centrum. Nikdo jiný se v důsledku požáru nezranil ani nenadýchal zplodin.
Příčina vzplanutí prozatím není známá. Mluvčí hasičů Miroslav Řezáč potvrdil, že před osmou hodinou dorazil na místo vyšetřovatel požárů.„Požár je již uhašen, několik jednotek již odjelo. Nyní probíhá vyšetřování,“ doplnil k zásahu Řezáč.
