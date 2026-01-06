Požár na pražském sídlišti, hasiči evakuovali celý panelák

„Ve druhém poplachovém stupni zasahujeme u požáru v úložném prostoru v panelovém domě v ulici Jílovská. Požár byl lokalizován a proběhla evakuace celého domu. Zachráněno bylo 6 osob, před naším příjezdem se evakuovalo 11 osob,“ uvedli pražští hasiči na síti X.
„Volání kvůli kouři z oken jsme přijali z protějšího domu před tři čtvrtě na tři,“ sdělil redakci zástupce mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl. „Lokalizace události proběhla sedmnáct minut po nahlášení,“ dodal.
„Po příjezdu jsme poskytli tepelný komfort dvěma lidem. Pacienta jako takového se zraněním jsme ale neměli,“ informoval zástupce mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
Podle hasičů se obyvatelé domu již vrátili do svých bytů.
Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.
