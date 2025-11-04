Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Hořelo v ubytovně v ulici Plukovníka Mráze. Hořící lednici se podařilo uhasit přenosným hasičským přístrojem, uvedli hasiči na sociální síti X.
V pražském Kamýku vzplál byt. Hasiči evakuovali 10 lidí, jedna žena je popálená
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
V teplické knihovně dnes začala výstava nazvaná Z ulice domů: Příběhy o druhé šanci. Představuje devět příběhů lidí, kteří po letech života bez domova získali...
O soše Bohyně hor lidově zvané Sago baba, která stojí před obchodním domem Prior v Třinci na Frýdecko-Místecku, nově informuje pamětní cedule. Odhalil ji tam...
Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.
Vybrat si správně střední školu je těžký úkol. A dostat se na ni může být výkon skoro nadlidský! Jaké jsou nejžádanější střední školy v Praze podle počtu přihlášek?
Olomoucká Galerie Caesar dnes otevřela výstavu s názvem LAG (Kristovy roky), která shrnuje 33 let její činnosti. Kresbami, grafikami či obrazy se na výstavě...
Mělník upraví retardér v Plavební ulici, který omezuje provoz autobusů veřejné dopravy. Zpomalovací práh dalo město udělat v říjnu kvůli bezpečnosti chodců a...
Jihomoravské památky ve správě státu letos do konce sezony 2. listopadu navštívilo 904.945 lidí. Ve srovnání s minulým rokem to bylo o osm procent více....
Zesnulý kardinál Dominik Duka patřil k výrazným postavám české společnosti. Měl blízko k českým hlavám státu, nejen proto, že Arcibiskupský palác stojí na Hradčanském náměstí naproti Pražskému hradu....
Muž z Královéhradecka vystupující jako zástupce soukromé firmy vylákal od konce roku 2022 do začátku roku 2024 od lidí více než 2,8 milionu korun. Firma...
České Budějovice letos podpoří z participativního rozpočtu osm projektů. Jedná se například o stezku na Děkanských polích, most přes Dobrovodský potok nebo...
Jihlavská radnice koupí sanitární kontejner pro lidi bez domova. Bude u domu v Žižkově ulici, který se otevírá třikrát týdně, aby se tam lidé mohli umýt a...
Hudební sál centra IDEON v Pardubicích se v sobotu 8. listopadu promění v místo oslav a folkových emocí.