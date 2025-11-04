Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:52aktualizováno  19:52
Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.
Fotogalerie4

V ubytovně v pražské Hostivaři hořela lednice. Hasiči evakuovali 14 lidí. (4. listopadu 2025) | foto: Hasiči Praha

Hořelo v ubytovně v ulici Plukovníka Mráze. Hořící lednici se podařilo uhasit přenosným hasičským přístrojem, uvedli hasiči na sociální síti X.

V pražském Kamýku vzplál byt. Hasiči evakuovali 10 lidí, jedna žena je popálená

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

S příběhy lidí v Teplících, kterým se podařilo najít domov, seznamuje knihovna

V teplické knihovně dnes začala výstava nazvaná Z ulice domů: Příběhy o druhé šanci. Představuje devět příběhů lidí, kteří po letech života bez domova získali...

4. listopadu 2025  19:13,  aktualizováno  19:13

O soše Bohyně hor zvané Sago baba v Třinci informuje nová pamětní cedule

O soše Bohyně hor lidově zvané Sago baba, která stojí před obchodním domem Prior v Třinci na Frýdecko-Místecku, nově informuje pamětní cedule. Odhalil ji tam...

4. listopadu 2025  18:34,  aktualizováno  18:34

Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.

4. listopadu 2025  19:52,  aktualizováno  19:52

Sem chce každý! 5 středních škol v Praze s největším počtem přihlášek

Vybrat si správně střední školu je těžký úkol. A dostat se na ni může být výkon skoro nadlidský! Jaké jsou nejžádanější střední školy v Praze podle počtu přihlášek?

4. listopadu 2025  19:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Galerie Caesar představuje přední české i zahraniční umělce na výstavě LAG

Olomoucká Galerie Caesar dnes otevřela výstavu s názvem LAG (Kristovy roky), která shrnuje 33 let její činnosti. Kresbami, grafikami či obrazy se na výstavě...

4. listopadu 2025  18:08,  aktualizováno  18:08

Mělník upraví problematický retardér, který omezuje provoz autobusů

Mělník upraví retardér v Plavební ulici, který omezuje provoz autobusů veřejné dopravy. Zpomalovací práh dalo město udělat v říjnu kvůli bezpečnosti chodců a...

4. listopadu 2025  17:26,  aktualizováno  17:26

Památky na jihu Moravy navštívilo 904.945 lidí, meziročně o osm procent víc

Jihomoravské památky ve správě státu letos do konce sezony 2. listopadu navštívilo 904.945 lidí. Ve srovnání s minulým rokem to bylo o osm procent více....

4. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Dominik Duka byl nepřehlédnutelný a také vtipný vypravěč, některými výroky ale dokázal lidi vytočit

Zesnulý kardinál Dominik Duka patřil k výrazným postavám české společnosti. Měl blízko k českým hlavám státu, nejen proto, že Arcibiskupský palác stojí na Hradčanském náměstí naproti Pražskému hradu....

4. listopadu 2025  18:30

Muž z Hradecka sliboval fotovoltaiku na rodinné domy, škoda je téměř tři miliony

Muž z Královéhradecka vystupující jako zástupce soukromé firmy vylákal od konce roku 2022 do začátku roku 2024 od lidí více než 2,8 milionu korun. Firma...

4. listopadu 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

České Budějovice letos podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

České Budějovice letos podpoří z participativního rozpočtu osm projektů. Jedná se například o stezku na Děkanských polích, most přes Dobrovodský potok nebo...

4. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

Jihlava koupí sanitární kontejner pro lidi bez domova, mírně jich přibylo

Jihlavská radnice koupí sanitární kontejner pro lidi bez domova. Bude u domu v Žižkově ulici, který se otevírá třikrát týdně, aby se tam lidé mohli umýt a...

4. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Marien připomenou dvě dekády své hudby

Hudební sál centra IDEON v Pardubicích se v sobotu 8. listopadu promění v místo oslav a folkových emocí.

4. listopadu 2025  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.