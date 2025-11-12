„Před 18. hodinou jsme přijali hlášení o požáru kamionu, který pravděpodobně vznikl technickou závadou na vozidle. Dálnice byla zhruba deset minut uzavřena,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
„V současné době na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a průjezdný je jeden jízdní pruh,“ dodala.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz