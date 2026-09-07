V Klecanech u Prahy hořela trafostanice. Muž skončil s popálenimi na 60 procentech těla

„Muž utrpěl zranění z požáru na 60 procent těla, popáleniny byly třetího stupně od vysokého napětí. Museli jsme ho uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty a podat léky k tlumení bolesti,“ uvedla vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová.
Požár byl nahlášený v půl desáté. Trafostanice má být součástí skladových hal.
„V době příjezdu hasičů i policie už byly všechny osoby z haly evakuovány a venku,“ uvedl mluvčí pražské policie Pavel Truxa. Dodal, že požár se podařilo během krátké doby uhasit.