Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

Škodu hasiči vyčíslili na 10 tisíc korun, příčinu zjišťují, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Požár v oblasti Bulánka byl ohlášen po 20:00. K místu hasiče přivedl muž s dronem, který si na procházce všiml kouře.
„V lese bylo pět ohnisek, byl tam horší přístup. Hasiči na dálku dopravovali vodu hadicemi,“ sdělila mluvčí.
|
Žhář jedenáctkrát zapálil Krčský les. Usvědčil se sám, důkazy měl v kapse
Oznamovatel jim také pomohl s dopravou vybavení na své čtyřkolce s přívěsem. Zásah skončil před 22:30.
K tomu, jak velká plocha byla zasažena, mluvčí neměla informace. Oheň se podařilo uhasit včas. „Když hasiči přijeli na kraj lesa, ani necítili kouř, tak se dá říct, že ten člověk s dronem jim hodně pomohl. Kdyby si ohně nevšiml, tak vzhledem k tomu, jaké je sucho, mohl být ten požár větší,“ dodala Sýkora Fliegerová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz