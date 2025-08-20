Byt v Libčicích vzplál od vařiče, při požáru zemřel muž. Příčinou byla nedbalost

Autor: kvel, ČTK
  8:22aktualizováno  8:22
Při požáru bytového domu v Libčicích nad Vltavou u Prahy zemřel v úterý večer muž. Dům opustilo jedenáct lidí, jednomu dalšímu pomáhali hasiči. Nikdo další se nezranil. Příčinou požáru byla nedbalost.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Škoda je vyčíslena na 100 tisíc korun, řekly mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová a policejní mluvčí Michaela Richterová.

Hasiči přijali hlášení o požáru těsně po 17:00. „Došlo k zahoření v kuchyni,“ uvedla mluvčí hasičů Fliegerová.

Podle policejní mluvčí požár vznikl zřejmě od elektrického vařiče. Muže nalezli policisté ve sklepě, kudy se zřejmě snažil uniknout kouři. Pokoušeli se jej resuscitovat, následně i záchranáři. Oživit se jej ale nepodařilo.

Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, zásah potrvá několik dní

„Jednalo se o muže ročník 1990,“ doplnila Richterová. Vyšetřování případu se věnují kriminalisté, koroner předběžně vyloučil cizí zavinění, ale je nařízena pitva.

„Na místo zásahu vyjeli profesionální hasiči z Kralup nad Vltavou, Roztok a Kladna a dobrovolní hasiči z Libčic nad Vltavou. Hasiči oheň zlikvidovali vodním proudem a místo odvětrali,“ informovali na svém účtu na platformě X středočeští hasiči. Po 17:30 měli hasiči požár pod kontrolou a před 18:00 vyhlásili jeho likvidaci.

