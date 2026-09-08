Hasiči zasahují u požáru Lidlu v Kladně. Škoda se vyšplhala ke 120 milionům korun

Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.
Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu. Kolem 6. hodiny ranní byl snížen na druhý poplachový stupeň.
„Na místě je stále těžká technika, která odhrabává spadlé konstrukce,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zasahující hasiči hledají a dohašují skrytá ohniska.
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„Příčina požáru je v šetření,“ uvedl Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu.
Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.
Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.