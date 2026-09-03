K požáru v Roentgenově ulici hasiči vyjížděli před 18:00. Kvůli většímu počtu zasahujících jednotek vyhlásili podle Řezáče druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Na místo přistavili také evakuační autobus.
Záchranáři na místo vyslali podle vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranné služby Jany Poštové mimo jiné i speciální evakuační vůz Fénix, který dokáže přepravit až 12 ležících pacientů.
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„V souvislosti se zahořením části provětrávané severozápadní fasády byla z bezpečnostních důvodů dočasně evakuována část hospitalizovaných pacientů. Celkem 18 pacientů bylo přemístěno na pracoviště Motol a Homolka,“ sdělila mluvčí nemocnice Dostálová. Vedoucí operačního střediska záchranářů Poštová řekla, že nikdo z evakuovaných neutrpěl zranění v souvislosti s požárem.
Kolem 18:30 hasiči oznámili na síti X, že plameny uhasili. „Dále provádíme rozebírání plechového opláštění a vyhledávání skrytých ohnisek,“ uvedli.
„Podle vyjádření velitele hasičů je budova onkologického centra po zásahu provozuschopná ve všech částech,“ sdělila mluvčí nemocnice. Škody budou asi 30 milionů, ale jedná se podle ní zatím jen o hrubý odhad. Příčina požáru se vyšetřuje, doplnila.