„Hasiči momentálně dohašují. Zároveň jsme základní odhad oproti včerejšku snížili. Škoda se v současné době odhaduje mezi 80 až 120 miliony,“ uvedla pro iDNES mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Provotní středeční odhady hovořili až o 200 milionech korun škody.
„Kolem deváté hodiny ranní na místo dorazí vyšetřovatelé. Příčina zůstává neznámá,“ doplnila Fliegerová.
Požár zachvátil soustavu tří hal, ve kterých bylo uskladněno nářadí a autodoplňky. Na místě podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) zasahovalo na 180 hasičů. V platnosti byl třetí ze čtyř stupňů poplachu, postupně ho během noci hasiči snížili. Požár byl hasičům ohlášen ve středu po půl druhé odpolední.
V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána
Podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové nebylo nutné nikoho evakuovat, ani nedošlo k žádným zraněním. Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec.
Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 byly odkloněny a nabíraly zpoždění. Provozovatel hromadné dopravy PID ve čtvrtek kolem páté hodiny ranní informoval o plném obnovení pravidelných jízdních řádů.
„Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisovali obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hořelo ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř byl vidět i z okolních obcí, například ze Zelenče nebo Jiren. Štiplavý dým ve vzduchu hlásili i z pražských Klánovic.