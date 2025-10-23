Hasiči dohašují haly v Nehvizdech, škoda je 120 milionů. Míří tam vyšetřovatelé

herp, ČTK
  7:52aktualizováno  8:06
Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě budou upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění, pouze jeden hasič si pořezal prst.

„Hasiči momentálně dohašují. Zároveň jsme základní odhad oproti včerejšku snížili. Škoda se v současné době odhaduje mezi 80 až 120 miliony,“ uvedla pro iDNES mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Provotní středeční odhady hovořili až o 200 milionech korun škody.

„Kolem deváté hodiny ranní na místo dorazí vyšetřovatelé. Příčina zůstává neznámá,“ doplnila Fliegerová.

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025)
33 fotografií

Požár zachvátil soustavu tří hal, ve kterých bylo uskladněno nářadí a autodoplňky. Na místě podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) zasahovalo na 180 hasičů. V platnosti byl třetí ze čtyř stupňů poplachu, postupně ho během noci hasiči snížili. Požár byl hasičům ohlášen ve středu po půl druhé odpolední.

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové nebylo nutné nikoho evakuovat, ani nedošlo k žádným zraněním. Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec.

Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 byly odkloněny a nabíraly zpoždění. Provozovatel hromadné dopravy PID ve čtvrtek kolem páté hodiny ranní informoval o plném obnovení pravidelných jízdních řádů.

„Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisovali obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hořelo ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř byl vidět i z okolních obcí, například ze Zelenče nebo Jiren. Štiplavý dým ve vzduchu hlásili i z pražských Klánovic.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Díky mobilní hře ožil příběh sklářského mistra v dnes již takřka zaniklé osadě

Zpestření, nebo rovnou i motivace k výletu, na němž se děti i dospělí dozvědí zajímavé informace o historii sklářství ve Žďárských vrších. Tím vším může být nová geolokační hra Tajemství pána...

23. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Česko vyhostilo Afričana odsouzeného za znásilnění dívky u Lovosic. Je v Mali

Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před...

23. října 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Společnost CR Sklo?s.r.o. otevírá showroom v Praze – rozšíření nabídky po sídle v Soběslavi

23. října 2025  8:07

Hasiči dohašují haly v Nehvizdech, škoda je 120 milionů. Míří tam vyšetřovatelé

Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě budou upřesňovat....

23. října 2025  7:52,  aktualizováno  8:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihlava večer převzala novou arenu, hokejisté mají jít už ve čtvrtek na led

Fanoušci Dukly Jihlava jsou v pohotovosti. Ve středu o půl jedenácté večer stavební firma GEMO na základě dohody předala městu stavbu Horácké arény. Tím se udělal další důležitý krok na cestě k...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  23.10 8:05

DFSK slaví 20 let globální expanze s E5 PLUS, prvním strategickým modelem nové energie pro zahraniční trhy, jenž právě sjíždí z výrobní linky

23. října 2025

V lesoparku v Krupce se plánuje hřiště na pumptrack

Pumptrackové hřiště budou moci využívat začátečníci i zkušení jezdci. Zkusit si ho budou moci děti na odrážedlech, malí i velcí jezdci na horských kolech či inline bruslaři. Náklady na stavbu radnice...

23. října 2025  7:59

Trojská lávka slaví pět let od otevření. Nahradila most, který se v roce 2017 zřítil do Vltavy

Nová Trojská lávka, která spojuje pražskou Troju s Císařským ostrovem, byla uvedena do provozu 23. října 2020. Pěší i cyklisté tak po téměř třech letech znovu získali přímé spojení přes Vltavu.

23. října 2025  7:08

Moravská filharmonie Olomouc ke státnímu svátku zahraje Smetanu i Dvořáka

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po celém Olomouckém kraji. Filharmonici se...

23. října 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...

23. října 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Procházka temným Libercem

Městské informační centrum Liberec připravilo komentovanou procházku Temným Libercem, na které se návštěvníci seznámí s temnými momenty v minulosti Liberce.

23. října 2025  6:02

Živě: Dano, děkujeme - rozloučení s Danou Drábovou

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.