Hořelo vybavení pokoje v budově Národního ústavu pro autismus. Hasiči v místnosti našli muže, který se otrávil kouřem.
„Resuscitace byla bohužel neúspěšná a byla konstatována smrt,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Mluvčí pražských policistů Jan Rybanský později redakci upřesnil, že zemřelým byl pacient psychiatrické léčebny.
Příčinu a další okolnosti požáru policisté společně s vyšetřovatelem hasičů dále vyšetřují.
Jelikož hořelo v podkroví, využili hasiči také výškovou techniku. Po půl třetí informovali o uhašení ohniska požáru. „Provádíme odvětrání zakouřených prostor budovy. Před příjezdem jednotek se evakuovalo 16 osob,“ uvedli.
„Momentálně jednotky odjíždějí z místa a probíhá tam vyšetřování příčiny požáru a stanovení výše škody,“ dodal po 15. hodině mluvčí pražský hasičů Miroslav Řezáč.
Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.