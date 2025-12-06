V noci hořel pneuservis, v garážích byly i veterány. Škoda půjde do desítek milionů

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:52aktualizováno  9:52
V pražských Strašnicích v ulici Třebohostická hořel v sobotu v noci pneuservis. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část. Škoda ještě nebyla vyčíslena. Mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl řekl, že očekávaná škoda jsou vyšší desítky milionů, byly tam automobilové veterány, dodal.

Ve Strašnicích hořel v noci pneuservis, požár zasáhl i skladovací část. Očekávaná škoda jsou vyšší desítky milionů. (6. prosince 2025) | foto: HZS hl. m. Prahy

Hasiči měli požár hlášený zhruba ve 03:00, podle mluvčího byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti asi 30 krát 30 metrů. Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před 05:00 hasiči požár lokalizovali.

V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil, hasiči jsou ale stále na místě. „Probíhají dohašovací a rozebírací práce a šetření události,“ řekl mluvčí kolem 9:00.

„Škoda bude velká, byly tam veterány, není jednoduché ji stanovit, budou to vyšší desítky milionů,“ dodal.

