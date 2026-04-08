Na střeše radnice Prahy 15 v Horních Měcholupech vypukl požár

Autor: iDNES.cz, ČTK
  6:42aktualizováno  8:05
Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 08:00 hasiči na síti X uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje, rekonstrukce zahrnovala podle webu radnice i instalaci fotovoltaických panelů. Provoz úřadu bude ve středu kvůli zásahu hasičů omezen.
Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech. (8. dubna 2026) | foto: X/Hasiči Praha

„V ulici Boloňská zasahují u požáru střechy budovy v rekonstrukci hasiči ze Strašnic, Chodova a Petřin společně s jednotkou Správy železnic a Horní Měcholupy. Plamenné hoření bylo uhašeno dvěma proudy. Dále probíhá vyhledávání skrytých ohnisek a rozebírání části konstrukce,“ napsali hasiči.

Po uhašení požáru ještě objevili skrytá ohniska, na místo proto povolali další posilové jednotky. „Požár se rozšířil do mezistřešního prostoru. Odstraňujeme části střechy, zavádíme sondy a vyhledáváme další skrytá ohniska,“ dodali.

Tragický požár bytu v pražských Nuslích nepřežila žena, při zásahu se zranil hasič

Před 08:00 uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Na místě zůstaly dvě jednotky, které budou dohlížet na požářiště.

Radnice na facebooku upozornila občany na to, že z bezpečnostních důvodů je dnes provoz městského úřadu omezen, během dne bude informace aktualizovat.

Praha 15 se rozkládá na jihovýchodě Prahy a zahrnuje katastrální území Horních Měcholup a Hostivaře. Je také obcí s rozšířenou působnosti pro Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. V městské části žije zhruba 35 000 lidí.

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet jednotek hasičů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

7. dubna 2026  18:12

Policisté na jihu Moravy o Velikonocích odhalili pět desítek podnapilých řidičů

ilustrační snímek

Policisté v Jihomoravském kraji odhalili o velikonočních prázdninách za pět dní 46 podnapilých řidičů. Rekordman nadýchal téměř 2,4 promile. Pozitivní test na...

7. dubna 2026  16:20,  aktualizováno  16:20

