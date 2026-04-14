Na Žižkově hoří ubytovna, z budovy stoupá černý dým. Část střechy se propadla

Autor: tji, meli, ČTK
  15:52aktualizováno  17:25
V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny. Hasiči postupně vyhlásili už třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků a výškové techniky. Podle dosavadních informací je jedna žena kvůli vyšší koncentraci oxidu uhelnatého v krvi na kyslíkové terapii, nikdo jiný však není vážněji zraněn. Dým je vidět několik kilometrů daleko, hašení potrvá do večera.

Hoří střecha budovy v ulici Jana Želivského. Z objektu v areálu bývalého nákladového nádraží se valí hustý černý dým.

O požáru hasiči informovali okolo 15:30 s tím, že probíhá záchrana a evakuace obyvatel, a to i s pomocí žebříků a nasazení výškové techniky. Nejprve vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř, poté ho zvýšili na třetí.

Okolo 16:30 bylo na místě už čtyřicet kusů hasicí techniky. Kvůli průjezdu velkokapacitních cisteren, které kyvadlově přivážejí vodu, je omezen průjezd ulicí U Nákladového nádraží, kde dopravu řídí policie.

„Provádíme sondy do střechy, abychom zabránili dalšímu šíření požáru. Byl zřízen štáb velitele zásahu. Celou situaci monitoruje dokumentační skupina, která zde nasadila dron,“ uvedli hasiči na síti X. Jinak je však při této mimořádné události používání dronů v oblasti přísně zakázáno.

„Kdo můžete, oblasti se vyhněte a v okolí pokud možno nevětrejte,“ vyzval místní obyvatele starosta Prahy 3 Michal Vronský.

„Nasadili jsme na uhašení požáru pomocí výškové techniky vodní proudy jak vevnitř, tak i zvenku budovy. Požár nemáme zcela pod kontrolou a na místo míří další naše jednotky,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

Zdravotničtí záchranáři vzali na místě do péče sedm lidí, jimž měřili hladinu oxidu uhelnatého. „U jedné ženy byla zjištěna vyšší koncetrace oxidu uhelnatého v krvi a zůstává na kyslíkové terapii,“ podotkl mluvčí Karel Kirs. Na místo vyslali také speciální sanitku pro mimořádné situace Atego.

Příčinu požáru vyšetřovatel teprve bude zjišťovat.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda na síti poděkoval všem zasahujícím jednotkám IZS. „V takových chvílích jde hlavně o rychlost, soustředění a zkušenost. O to víc si vážím toho, jakým způsobem na místě zasahují a pomáhají lidem,“ napsal.

Podle starosty Vronského jsou v místě požáru dvě ubytovny vedle sebe. „Jedna se jmenuje A1, ta je hlavní zasažená, druhá se jmenuje Abex. Ubytovací prostory využívali primárně zahraniční dělníci,“ uvedl pro iDNES.cz Vronský. Informaci, kolik lidí v ubytovně momentálně bydlelo, starosta nemá.

Těm, které požár zasáhl, se městská část snaží poskytnou náhradní ubytování. „Momentálně však nevím, kolik míst bude potřeba. Z naší kapacity můžeme nabídnout patnáct míst, jednáme i s menzami Vysoké školy ekonomické, ty momentálně svou kapacitu zjišťují,“ dodal Vronský.

„Požár, vzhledem ke svému rozsahu, v podstatě uspíšil likvidaci budovy. Objekt se totiž nachází v areálu nákladového nádraží, kde se chystá bytová výstavba. Vlastně by se dřív nebo později boural,“ doplnil.

Jana Želivského

Jana Želivského

Kouř z požáru ubytovny v ul. Jana Želivského byl vidět kilometry daleko.

vydáno 14. dubna 2026  17:37

