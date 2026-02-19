Požár v Bohnicích zřejmě založil pacient, který při něm zemřel. Předcházel mu konflikt

Hořelo v objektu neziskové organizace Národní ústav pro autismus (NAUTIS), která si ho od nemocnice pronajímá. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu. Předběžnou škodu vyšetřovatelé zjišťují, uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
„Na věci stále pracujeme, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchaní trestného činu obecné ohrožení. Pokud se potvrdí to, že požár způsobila ta osoba, která zemřela, bude případ odložen,“ řekl ve čtvrtek mluvčí policie Jan Rybanský.
V objektu hořelo vybavení jednoho z pokojů budovy. Evakuovat se muselo 16 lidí. Jednoho vážně zraněného člověka, který se nadýchal kouře, hasiči předali záchranářům. „Resuscitace byla bohužel neúspěšná a byla konstatována smrt,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Výkonná ředitelka NAUTIS Magdalena Šubrt Thorová už ve středu České televizi (ČT) řekla, že je možné, že za vznikem požáru stojí jeho oběť. Podle ČT přišel pacient se svojí asistentkou žádat do NAUTIS o službu sociální rehabilitace. „Dostal se do určité nepohody, panické ataky. V té chvíli došlo k útoku na naše asistenty. Ten pacient začal likvidovat zařízení kanceláře. Asistenti se stáhli a v tu chvíli došlo k požáru v té místnosti,“ řekla ČT Šubrt Thorová.
|
Tragický požár v bohnické léčebně, jeden pacient zemřel
Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.