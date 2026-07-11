Požár rodinného domu v Poděbradech způsobil škodu předběžně za čtyři miliony Kč

V Poděbradech na Nymbursku hořelo dnes časně ráno v rodinném domě v Palackého ulici, předběžná škoda je čtyři miliony korun. Požár už je uhašený, obešel se bez zranění, příčinu hasiči vyšetřují. ČTK to dnes řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Požár byl hlášen krátce před 03:00. "Osoby byly venku před příjezdem hasičů, byl kompletně zasažen půdní prostor," řekla mluvčí. Policie podle ní preventivně evakuovala další dvě osoby z vedlejšího domu. Pod kontrolu dostali hasiči oheň v 03:37, místo zkontrolovali termokamerou, rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. "V 06:48 byla vyhlášena likvidace," dodala mluvčí.