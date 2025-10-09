„V ulici Hlavní zasahují hasiči u požáru jedné místnosti v bytové jednotce. Požár byl uhašen jedním proudem nasazeným po automobilovém žebříku. Provedeno odvětrání zakouřených prostor a kontrola celého objektu. Proběhla evakuace dvanácti osob a deset osob bylo zachráněno, z toho 5 osob je v péči záchranné služby,“ uvedli pražští hasiči na síti X.
Z pěti ošetřených lidí mohli čtyři po kontrole zůstat na místě. Jednu ženu záchranáři převezli do nemocnice. Na místě zasahoval i speciální velkokapacitní vůz Atego.
Hlavní ulice byla v době zásahu záchranných složek uzavřena v obou směrech. Policie dopravu odkláněla. Příčina požáru je zatím předmětem vyšetřování.
