Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

Autor: kroc
  8:42aktualizováno  8:42
U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly dvanáct lidí. Pět z nich skončilo v péči záchranářů, jednu ženu převezli zdravotníci do nemocnice.
Fotogalerie4

Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském Spořilově. (8. října 2025) | foto: X: Hasiči Praha

„V ulici Hlavní zasahují hasiči u požáru jedné místnosti v bytové jednotce. Požár byl uhašen jedním proudem nasazeným po automobilovém žebříku. Provedeno odvětrání zakouřených prostor a kontrola celého objektu. Proběhla evakuace dvanácti osob a deset osob bylo zachráněno, z toho 5 osob je v péči záchranné služby,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském Spořilově. (8. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Z pěti ošetřených lidí mohli čtyři po kontrole zůstat na místě. Jednu ženu záchranáři převezli do nemocnice. Na místě zasahoval i speciální velkokapacitní vůz Atego.

Hlavní ulice byla v době zásahu záchranných složek uzavřena v obou směrech. Policie dopravu odkláněla. Příčina požáru je zatím předmětem vyšetřování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha

Designblok 2025. Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 9. října 2025  9:09

K výročí velkomeziříčské radnice vyjde v roce 2029 publikace

Pět století uplyne v letech 2028 až 2029 od výrazné přestavby radnice ve Velkém Meziříčí. Po těchto úpravách získalo sídlo samosprávy na Náměstí svoji dnes již tradiční podobu.

9. října 2025  9:03

Praha hledá inovativní řešení pro vesmírnou obranu a bezpečnost

9. října 2025

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká delegace posílila evropskou stopu na veletrhu TADTE 2025 – Evropa začíná znovu vystupovat z pozadí

9. října 2025  8:48

GALERIE: Pražské nádražky vzdorují zubu času. Nyní jsou ale v ohrožení

Lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Nejednou zahnala neustálou žízeň i náhlý hlad. A párkrát zachránila před zimou nebo nudou při čekání na vlak. Ta správná je trochu špinavá a trochu upatlaná....

2. května 2015  6:29,  aktualizováno  9.10 8:43

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Hlas metra A se vrací do studia. Je potřeba namluvit nové stanice

Nové stanice metra A nyní potřebují i své vlastní hlasové oznámení, a na scénu tak musí opět po letech nastoupit první dáma metra Světlana Lavičková, jediný a původní hlas zelené linky. Hlas...

11. prosince 2014  14:38,  aktualizováno  9.10 8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:12,  aktualizováno  9.10 8:36

Rekonstrukce metra Flora začne v únoru 2026. Cestující čeká dlouhá uzavírka stanice

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50,  aktualizováno  9.10 8:29

Inovace přírody: medicinální houby

9. října 2025  8:27

Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

9. října 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.