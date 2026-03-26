Hasiči likvidují požár v Michli. Uvnitř opuštěné budovy našli mrtvou ženu

V pražské Michli hasiči od rána zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v ulici Plynárenská. Vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř.
„Hasební zásah probíhal dvěma úseky - vně budovy pomocí výškové techniky a zevnitř v dýchací technice,“ uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Rotscheld.
„Kolem osmé hodiny ranní jsme požár lokalizovali. V současné době probíhá dohašování a rozebírání střechy,“ sdělil redakci iDNES.cz Rotschedl.
Na místo vyjela také posádka pražské záchranné služby. „Po nálezu ohořelého těla jsme na místo vyslali koronera,“ dodal mluvčí záchranářů Karel Kirs
Během zásahu hasiči spolu s policisty narazili na tragický nález. „Při dohašování požáru jsme našli ohořelé tělo ženy. Nyní zjišťujeme její totožnost a ve spolupráci s hasiči také příčinu požáru,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Podle něj budovat fungovala jako squat.
Hasiči nyní pokračují v likvidaci ohnisek a postupně rozebírají konstrukci střechy.
Doprava v místě zásahu není podle hasičů nijak omezena.