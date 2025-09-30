Policisté dopadli muže a ženu, kteří založili požár v porodnici U Apolináře

Autor: linh
  12:02
Policie dopadla a obvinila muže a ženu, kteří v červenci založili požár ve vestibulu kliniky porodnictví, gynekologie a neonatologie v Apolinářské ulici. Hrozí jim až osmileté vězení. K činu je motivovala snaha získat mince z automatu, což se jim však nepodařilo.

Kriminalisté druhého policejního obvodu odhalili muže a ženu po vyslechnutí svědků a vyhodnocení kamerových záznamů. Vyšetřování policisty zavedlo do Ústecka a středních Čech, kde se obdobnými případy zabývali jejich tamní kolegové. Uvedl to pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.

V pražském Apolináři vzplanul automat na kávu. Hasiči budovu evakuovali. (19. července 2025)
U Apolináře v noci vypukl požár. Před ohněm prchaly maminky i s novorozeňaty. (19. července 2025)
V pražském Apolináři vzplanul automat na kávu. Hasiči budovu evakuovali. (19. července 2025)
U Apolináře v noci vypukl požár. Před ohněm prchaly maminky i s novorozeňaty. (19. července 2025)
6 fotografií

„Po jejich ztotožnění byl sedmačtyřicetiletý žhář v průběhu září zadržen policisty na Smíchově, čtyřicetiletá žena pak před několika dny v Mělníku,“ řekl Rybanský.

Dvojice je nyní stíhána pro trestné činy obecné ohrožení, poškození cizí věci a krádež ve stadiu pokusu. Hrozí jim až osmiletý trest odnětí svobody, dodal mluvčí.

Žhářský útok v Apolinářské ulici není jediným, který byl dvojici prokázán. V současnosti mají podle policie na svědomí další čtyři, které policie prověřuje.

Červencový útok

Červencový požár v Apolinářské ulici vypukl po třetí hodině ranní. Na místě došlo k zakouření vestibulu od automatu na kávu. Hasičský sbor preventivně evakuoval třicet lidí. Zdravotníci na místo vyslali posádku s inspektorem a speciálním vozem Felix, který poskytl 11 maminkám, 14 novorozencům, jednomu tatínkovi a 6 členům personálu bezpečné zázemí a všechny transportoval do nezasaženého křídla nemocnice.

Požár U Apolináře někdo založil úmyslně, před ohněm prchaly rodičky i s miminky

Hasiči poškozený automat dohasili vodním proudem a prostory řádně odvětrali. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Po hodině od zásahu se mohli všichni vrátit zpět do budovy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Pardubická školka Kamarád zdvojnásobila kapacitu díky nové přístavbě

Přístavba Mateřské školy Kamarád v Teplého ulici v Pardubicích je od pondělí v provozu. Stála 83 milionů korun. Nabízí stovku míst navíc, kapacita školky se...

30. září 2025  11:26,  aktualizováno  11:26

Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Hnutí Starostové (STAN) chce po volbách do Sněmovny 2025 navázat na práci pětikoalice a stát se hlasem regionů. Jejich předseda a lídr středočeské kandidátky Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Metro...

30. září 2025  12:59

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:52

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  12:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spolek na Rychnovsku zachraňuje historický mlýn, oprava zatím vyšla na 2,5 mil.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách (SOPVC) pokračuje v Českém Meziříčí na Rychnovsku v rekonstrukci historického Hrnčířova mlýna z 18. století....

30. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:45

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Vypuštěný rybník na Pardubicku se stal pastí pro čtveřici labutích mláďat. Ta uvázla v bahně a bez cizí pomoci by nejspíš nepřežila. Přeloučští hasiči je společně s pracovníky záchranné stanice...

30. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Letiště Praha mění pravidla: V Terminálu 2 bude nově povoleno více tekutin v příručním zavazadle

Od 1. října se pro cestující z Terminálu 2 na Letišti Václava Havla mění pravidla pro přepravu tekutin v příručních zavazadlech. Díky moderním CT rentgenům už nebude nutné vyndávat tekutiny ani...

30. září 2025  12:42

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  12:39

Čeští investoři mají novou možnost: vyzkoušejte obchodování přes API s RoboMarkets

30. září 2025  12:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Škoda není jen auto. Je to vzdělanost, práce a národní hrdost,“ říká superlídr Motoristů sobě Filip Turek

Filip Turek, europoslanec a lídr středočeské kandidátky a jedna z hlavních tváří Motoristů sobě, se netají tím, že chce do Poslanecké sněmovny přinést zdravý rozum místo ideologie. V rozhovoru mluví...

30. září 2025,  aktualizováno  12:30

Muž hodil čerstvě narozená koťata do kontejneru na sklo, dostal podmínku

S podmínkou a zákazem držení a chovu zvířat odešel od domažlického okresního soudu devětatřicetiletý muž, který se v Holýšově brutálním způsobem zbavil čerstvě narozených koťat. Sebral je kočce a...

30. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.