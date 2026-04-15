Požár ubytovny v ulici Jana Želivského, který v úterý zaměstnal desítky hasičů a vedl k evakuaci desítek lidí, ještě ani druhý den zcela neskončil. Na místě zůstávají jednotky, které se soustředí na dohašování skrytých ohnisek v konstrukci budovy.
Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí
„Během noci hasiči hlídali celý objekt a hasili skrytá ohniska. Na místě zasahujeme i dnes. Z důvodu propadu střechy jsou zde těžko přístupná ohniska. Poplachový stupeň byl snížen na první stupeň. Během dnešního dne předpokládáme ukončení činnosti na místě. Poté se začnou vyčíslovat škody a zjišťovat příčina požáru,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Stanislav Řezáč.
Právě propadlá střecha komplikuje zásah i ve středu. Hasiči se musí postupně dostávat do mezistřešních prostor, kde mohou zůstávat ohniska, která by se mohla znovu rozhořet. Během noci pásové rypadlo postupně nestabilní část střechy a zdiva odstranilo.
Desítky evakuovaných, zraněný hasič
Požár vypukl v úterý odpoledne a rychle se rozšířil do střechy objektu. Hasiči kvůli jeho rozsahu vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř a nasadili desítky kusů techniky. Kouř byl vidět kilometry daleko.
Z budovy evakuovali celkem 38 lidí, čtyři z nich zachraňovali pomocí výškové techniky. Zdravotníci ošetřili několik osob kvůli podezření na otravu zplodinami, jednu ženu ponechali na kyslíkové terapii.
Při zásahu se zranil také jeden z hasičů, který utrpěl popáleniny na krku a skončil v nemocnici.
14. dubna 2026
Náročný zásah i demolice střechy
Hasiči během úterního večera zahájili rozebírání střechy a podkrovních částí objektu. Na místo nasadili i těžkou techniku, včetně pásového rypadla, které pomáhalo odstraňovat nestabilní části konstrukce a zpřístupňovat skrytá ohniska.
Zásah komplikovala i logistika, do oblasti musely kyvadlově zajíždět velkokapacitní cisterny s vodou. Policie kvůli tomu výrazně omezila dopravu v okolí areálu bývalého nákladového nádraží.
Příčinu požáru zatím vyšetřovatelé nezjistili. Jasnější by mělo být až po úplném ukončení zásahu a následném ohledání místa.
Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského šlo o jednu ze dvou ubytoven v areálu, které obývali především zahraniční dělníci. Městská část pro část zasažených hledá náhradní ubytování.
Budova se navíc nachází v území, kde se v budoucnu plánuje bytová výstavba. Požár tak podle starosty urychlil její zánik.
Pásové rypadlo @zuhzscr postupně odstraňuje nestabilní části střechy a zdiva 🏗️, zároveň zajišťuje bezpečí pro zasahující jednotky. 🚒 pic.twitter.com/JbZ2H1SHrJ— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) April 14, 2026