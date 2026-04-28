Požárů elektrokol a koloběžek výrazně přibylo, hasiči varují před nabíjením doma

Jana Sobíšková
  18:02aktualizováno  18:02
V posledních letech hasiči čím dál častěji vyjíždějí k požárům elektrokol a elektrokoloběžek. Zatímco v roce 2019 šlo o čtyři případy, loni už jich bylo 142. Čísla se ve statistice zvyšují tím, jak akumulátory stárnou, ale i proto, že se těchto dopravních prostředků prodává víc, jak zájem o ně v populaci roste. Je však důležitý pravidelný servis a obezřetnost, upozorňují hasiči.
Hasiči v posledních letech stále častěji zasahují u požárů elektrokol a elektrokoloběžek. Zatímco v roce 2019 evidovali čtyři případy, loni už jich bylo 142. | foto: Hasiči

Kdo si dá večer vozítko do nabíječky na chodbě bytu a jde spát, riskuje nejvíc. K zahoření elektrických kol a koloběžek podle hasičů nejčastěji dochází v bytě nebo v rodinném domě.

„Je to logické, lidi to tam skladují, nabíjejí. Jako příčina nám statisticky vychází v 99 procentech technická závada,“ poznamenal Milan Legner, ředitel odboru integrovaného záchranného systému Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS).

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč však konstatoval, že za metropoli nelze nejčastější příčinu požáru určit. Zdrojem požárů bývá lithium-iontová baterie, na kterou tyto elektrické dopravní prostředky jezdí, byť jsou z hlediska technologie je jako pohon nejlepší.

Pozor na signály

„Je potřeba vnímat, když se baterie začne chovat jinak - signalizuje nárůst teploty, začne se nafukovat, vydávat zvuky praskání, syčení. To je vždycky informace pro uživatele, že se děje něco nestandardního a riziko vzniku požáru na baterii je velké,“ upozornil Legner.

A to spící člověk ohlídá těžko. Když navíc nabíjí v chodbě, zamezí si možnost rychlého úniku v případě vypuknutí požáru. „Spí a mezitím se mu doma nabíjí baterie, která samozřejmě vzplane, protože k tomu dojde vždycky, když to člověk nejméně čeká,“ komentoval Legner.

Spáče v ohrožení, který nemá možnost utéct ven, musí pak hasiči zachraňovat oknem či balkonem. Kdo je bdělý a vznícení zaznamená, měl by co nejrychleji prostor hoření opustit. „Musí odejít z blízkosti zařízení, aby si nezpůsobil újmu na zdraví, přivolat hasiče a ti si s tím samozřejmě poradí,“ navedl Legner.

Jednostranný plamen z baterie přitom může dosáhnout několik metrů do prostoru obydlí, kde od něj může chytit další hořlavý materiál, proto hasiči radí v případě, že je to ještě bezpečné, kolo rychle poodtáhnout nebo otočit, aby plameny šlehaly na jinou stranu. Do prostoru také uniká velké množství toxických zplodin, na což je také potřeba myslet. „Může dojít k lehké otravě, nebo i ztrátě vědomí, je nutné snažit se opustit rychle nebezpečný prostor,“ komentoval hasič.

Prevence v metru

Právě kvůli nebezpečí požáru akumulátoru platí od letoška zákaz přepravy elektroloběžek v metru. U kol, kde je možnost vyjmout baterii, je nutné tuto převážet zvlášť. Výjimku mají elektrické vozíky tělesně postižených lidí. „Poučili jsme se z negativních zkušeností některých evropských států, je nutné jednat dřív než se stane tragédie i u nás,“ okomentoval mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Daniel Šabík.

Do ostatních prostředků MHD se s elektrokoly a koloběžkami smí, ovšem záleží na rozměru, případně je potřeba je složit. I nabíjení baterií je ideální provést pod širým nebem. „Kdo potřebuje nabíjet, ať to provede v bezpečném prostředí, kde kdyby k čemukoliv došlo, nedojde ke škodě na majetku nebo zdraví,“ doplnil Legner.

Zažil ale také situaci, kdy cyklista pečlivě dbal všech bezpečnostních pokynů, své elektrokolo nabíjel pro jistotu ve vaně, aby zamezil šíření případného požáru a stejně mu vyhořela půlka bytu. Vzniku požáru předchází například zahřívání akumulátoru, a to například jeho vystavení slunečnímu záření.

„Když člověk nechá ten spotřebič někde na slunci, pak nasedne, a články akumulátoru se zase zahřívají a můžou dosáhnout kritické teploty, kdy potom dochází k odpařování elektrolitu, k nárůstu tlaku a k jeho úniku,“ popsal Ondřej Šafránek, vedoucí oddělení požární a technické expertýzy z Technického ústavu požární ochrany HZS ČR.

Dodal, že dalším rizikem je špatné zacházení, zejména hluboké přebíjení nebo vybíjení baterie. A roli může sehrát také její mechanické poškození. Například po pádu kola by ho měl majitel nechat zkontrolovat v servisu.

„Lidi zajdou do servisu, až když jim z kola něco upadne nebo je úplně nefunkční,“ říká Michal Kesl z Cykloservisu L27 v Praze 2. Dodal, že dvakrát do roka je servis ideální a skutečně nutný. „Baterii zdiagnostikujeme a určíme její stáří, vyčistíme, očistíme nabíjecí konektory a předejdeme problémům,“ dodal.

