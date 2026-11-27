„Bylo mi i víckrát řečeno, že se bojí, že nezvládnu delší dobu stát. Přitom jsem takhle pracovala celý život a problém jsem nikdy neměla. Jsem na tom fyzicky dobře,“ řekla redakci iDNES.cz Lada.
„Bylo jasné, že když viděli rok narození, dost se podivili, že tu práci vůbec chci. Nakonec vzali někoho mladšího. K mým zkušenostem se moc nepřihlíželo,“ uvedla.
Novou práci si nakonec našla až po více než roce hledání. „Nebylo to úplně jednoduché období, protože z důchodu vyžiju jen tak tak,“ dodala Lada. Není jediná s podobnou zkušeností.
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Důchod i výplata zároveň. Stát chce práci seniorů dál zvýhodnit
Menší zájem o seniory na pracovním trhu potvrdil analytik společnosti Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský. Podle něj jsou starší uchazeči mnohdy až poslední možností a firmy k nim přistupují s předsudky.
Přestože zaměstnavatelé dlouhodobě upozorňují na nedostatek pracovníků, o starší uchazeče příliš nestojí. Podle průzkumu projektu Neviditelní mezi 44 českými firmami se 84 procent dotázaných zaměstnavatelů potýká s nedostatkem pracovníků. Dvě třetiny přitom připouštějí, že věk může být při náboru překážkou.
Nevyužitý potenciál starších pracovníků má dopady nejen na jejich peněženky, ale také na veřejné rozpočty. „Důchodce, který zůstane ekonomicky aktivní, je pro veřejné rozpočty přínosem. Při mediánové mzdě své věkové skupiny z něj stát získá na daních a odvodech více než 200 tisíc korun ročně,“ uvedl hlavní analytik CETA Michael Fanta.
Samotný senior si za těchto podmínek může ročně přilepšit přibližně o 400 tisíc korun čistého.
Obavy, že to nezvládnou
Zaměstnavatelé se podle odborníků mnohdy obávají, že starší pracovníci nezvládnou nové technologie, obtížněji se přizpůsobí změnám nebo neudrží pracovní tempo. „Firmy, které seniory zaměstnávají, přitom oceňují zejména jejich loajalitu a schopnost předávat zkušenosti mladším kolegům,“ říká Dombrovský.
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Zkušenosti starších kolegů oceňují například v pražské společnosti Provident Financial. „U nás tvoří lidé starší 65 let 14 procent našich spolupracovníků. Na starších kolezích oceňujeme především zkušenost, klid a nadhled při řešení složitých situací,“ řekla personální ředitelka Barbora Pencová.
Podle Kateřiny Musilové, koordinátorky programu Zlatá práce Nadace Krása pomoci, by měli senioři při hledání zaměstnání vycházet především ze své dosavadní praxe. „Doporučuji se nejprve dívat na místa, kde mohou uplatnit své zkušenosti,“ říká Musilová.
Výhoda širší nabídky
Pokud jim například zdravotní stav neumožňuje pokračovat v původní profesi, mohou podle Musilové hledat uplatnění v administrativě, na recepcích, v ostraze nebo při správě budov. „Výhodou Prahy je oproti některým jiným regionům širší nabídka pracovních míst,“ dodala.
S přípravou životopisu i hledáním nabídek by se starší lidé podle Musilové neměli ostýchat obrátit na děti, vnoučata nebo kariérní poradce. Těm, kteří se teprve chystají do důchodu a chtějí nadále pracovat, doporučuje domluvit se se zaměstnavatelem s předstihem, například ohledně možnosti zkráceného úvazku.
S ohledem na stárnutí české populace se navíc budou muset zaměstnavatelé naučit starší pracovníky lépe využívat. „Pokud se firmy nenaučí si zaměstnanců vážit, tak budou lidé utíkat do předčasných důchodů, klesne jejich výkonnost a schopnost dělat dobře práci,“ upozornil Dombrovský.
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Problémy s hledáním práce ale nemají jen lidé v důchodovém věku. Letos v dubnu evidoval Úřad práce v Praze téměř 12 tisíc uchazečů o zaměstnání ve věku od 50 do 64 let. O rok dříve jich bylo necelých 9,7 tisíce. Nejvýrazněji přibylo lidí ve věku od 60 do 64 let. „Je to jen špička ledovce. Spousta lidí se po padesátce bojí práci změnit, protože mají strach, že jiné místo nenajdou,“ vysvětlil Dombrovský.
Podle analýzy Centra ekonomických a tržních analýz je v Česku dlouhodobě bez práce až 110 tisíc lidí starších padesáti let. Stát to podle odhadů stojí až 61 miliard korun ročně. Neúspěšné zapojení seniorů do pracovního trhu pak veřejné rozpočty připravuje podle analytiků o dalších 21,8 miliardy korun ročně.
V Česku přitom pracuje přibližně 300 tisíc starobních důchodců, tedy jen něco přes 13 procent.