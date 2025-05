Na pražské radnici kdosi vyvěsil palestinskou vlajku, média zmátl falešnou zprávou

Policisté ve středu ráno zasahovali v radnici městské části Prahy 1. Podle zjištění redakce iDNES.cz šlo o stržení izraelské vlajky a její nahrazení palestinskou. Radnice to následně potvrdila a ohradila se proti „lživým informacím a vandalismu“, který podle ní byl spáchán na budově radnice.

„Policie obdržela oznámení krátce po deváté hodině o tom, že v ulici Vodičkova neznámý pachatel vnikl na balkon úřadu, kde odcizil blíže nespecifikované věci. Policisté z místního oddělení Krakovská budou dále celou věc prověřovat a pátrat po neznámém pachateli. V případě dopadení hrozí pachateli až 2 roky za mřížemi,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP09) vrací zpět Izraelskou vlajku. (28. května 2025)

„Neznámý pachatel v noci z 27. na 28. května násilně odstranil izraelskou vlajku z budovy úřadu. Vlajka byla nahrazena palestinskou a následně byla z falešné e-mailové adresy, neoprávněně vydávající se za tiskovou mluvčí městské části, rozeslána podvodná tisková zpráva, která lživě uvádí, že změnu vlajky iniciovala městská část,“ potvrdila pro iDNES.cz mluvčí první městské části Prahy Karolína Šnejdarová.

Útok na radnici odsoudila starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP09). Podle ní to byl pokus o zneužití konfliktu. Vedení radnice rovněž vyjádřilo soucit s „každou lidskou obětí“, ať už jde o nevinné životy Palestinců či Izraelců. Starostka na budovu následně vrátila izraelskou vlajku.

„Odsuzuji nejen zneužití identity mojí i místostarosty Herese, ale i pokus o zneužití mezinárodního konfliktu k rozdmýchávání napětí v naší společnosti. Městská část Praha 1 si hluboce váží partnerství s izraelským městem Rosh Ha’ayin a stejně tak vyjadřuje soucit s každou lidskou obětí,“ uvedla starostka.

Vyvěšení izraelské vlajky na budově v poslední době kritizuje zastupitelská opozice městské části, například bývalý starosta Pavel Čižinský. Na posledním jednání zastupitelů se opozice neúspěšně pokusila prosadit sundání vlajky.

Podpora válečných zločinů, kritizuje opozice

„Já se vyjadřuju na podporu lidských práv. Izrael v Palestině páchá strašné věci. A pokud jde o vlajku, tak já budu prosazovat, aby tam ta vlajka nebyla. V této fázi však jde spíš o sundání izraelské vlajky. Její vyvěšení totiž teď logicky znamená podporovat, co se děje teď, co teď Izrael dělá. On to činí už mnoho let, ale teď to vrcholí. Měli bychom se izraelských partnerů na to ptát. Izraelský stát totiž páchá válečné zločiny, a možná i genocidu,“ uvedl pro redakci iDNES.cz člen zastupitelstva a bývalý starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě).

Informace vyšla v servisu ČTK, zhruba po 20 minutách ji agentura stornovala. „Při jejím zpracování si bohužel nikdo nevšiml toho, že nepřišla z oficiální adresy mluvčí Prahy 1. Šlo o těžko omluvitelnou chybu, postup byl v rozporu se všemi redakčními pravidly a dlouhodobě fungující praxí. Informace měla být ověřena zpětným dotazem ještě před vydáním,“ uvedla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.

Agentura o stornování textu informovala odběratele svého zpravodajství standardní cestou. Generální ředitel ČTK Jaroslav Kábele se za chybu omluvil starostce městské části Radoměřské, uvedla mluvčí agentury Hana Koutná. Městská část vyzvala média a veřejnost, aby věnovaly zvýšenou pozornost ověřování informací.

Izraelskou vlajku městská část vyvěsila na budovu své radnice v říjnu 2023 jako výraz solidarity po teroristických útocích hnutí Hamás proti civilnímu obyvatelstvu Izraele a symbol podpory partnerského města Prahy 1 Roš Haajin. „Tento čin však nikdy nevyjadřoval přehlížení utrpení na straně civilního obyvatelstva,“ sdělila mluvčí.