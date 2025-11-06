Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy

Nabídka Key City Development podle tiskové zprávy, o níž dnes informoval mluvčí radnice Ján Bruno Tropp, výrazně převýšila ostatní podané nabídky.
„Rozhodnutí o prodeji bývalé radnice a Kulturního domu Eden je zásadním krokem, který nám umožní posunout Prahu 10 dál - především díky tomu, že finanční prostředky z prodeje budou využity na pořízení nového sídla radnice, na které městská část nemá finance,“ uvedl starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS). Dlouhodobě nevyužívané objekty se podle něho dočkají nového využití.
|
Při mytí fasády obchoďáku padala ptáčata na chodník. Nepřijatelné, kaje se řetězec
Radnici ve Vršovické ulici musel úřad městské části kvůli havarijnímu stavu opustit koncem roku 2023, od té doby sídlí v pronajatých prostorách v kancelářské budově ve Vinohradské ulici ve Strašnicích.
Praha 10 původně chtěla budovu své radnice zrekonstruovat, kvůli odkladům však podle vyjádření jejích zástupců náklady přesáhly možnosti městské části. Plánovaný prodej kritizují opoziční Piráti a ANO, podle kterých se městská část prodejem své radnice připraví o strategickou nemovitost, kterou město může využít. Prodej musí ještě schválit zastupitelstvo.