Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty

Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici. Souhlas s prodejem bývalé radnice ve Vršovicích, známé jako Vlasta, ve čtvrtek udělili městské části zastupitelé hlavního města.
Praha 10 po letech sporů prodá bývalou radnici ve Vršovicích.

Soukromý developer za budovu a sousední kulturní dům Eden zaplatí 1,12 miliardy korun plus případný doplatek, který by uhradil za situace, kdyby se v rámci nového Metropolitního plánu zvýšil na tomto území nejvyšší povolený limit zastavitelnosti.

„Prodej je racionální a nejekonomičtější řešení pro Prahu 10 i hlavní město. Předchozí pokusy o rekonstrukci opakovaně selhaly – byly finančně nereálné i při zapojení města a během diskuse nezazněla žádná životaschopná alternativa,“ řekl na jednání první místostarosta Prahy 10 a magistrátní zastupitel Tomáš Pek (TOP 09).

Vinohradská nebo Hagibor

Za získané peníze si městská část pořídí nové sídlo. „Praha 10 teď musí postupovat odpovědně – připravit kvalitní kupní smlouvu, která bude respektovat schválené podmínky i místní obyvatele, a zároveň opakovaně vypsat soutěž na nové sídlo v plném souladu se zákonem, aby bylo možné nabídky objektivně porovnat,“ dodal.

Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

Vedení radnice se totiž už v minulosti pokusilo vybrat nové sídlo, ale nabídky z různých důvodů nevyhovovaly. Některé například kromě platby částečně zahrnovaly i směnu.

Vytipované jsou celkem čtyři objekty. Dva z nich v administrativním komplexu Hagibor, třetí v areálu Koh-i-nooru naproti bývalé radnici, poslední variantou je koupě stávající pronajaté budovy. Ta stojí na konci Vinohradské ve Strašnicích a městská část je tady v nájmu s opcí jen do roku 2030.

Složitá přestavba

Klub ANO v minulosti dvakrát odmítl podpořit prodej budovy Vlasta a přilehlých pozemků, protože podle předsedkyně zastupitelského klubu ANO v Praze 10 Radmily Kleslové vedení radnice nedokázalo přesně určit, kde úřad po roce 2030 bude sídlit. Na začátku roku ale došlo k politické shodě.

Praha 4 musí ještě minimálně dvacet let strávit v nájmu v budově v Krči.

„V lednu proběhlo u starosty na toto téma jednání mezi stranami, jehož výsledkem byla dohoda na podobě teď schváleného usnesení. To radě městské části ukládá zajistit zároveň s prodejem Vlasty novou budovu pro úřad, a proto jsme dnes souhlasili,“ sdělila Kleslová.

Proti byli po celou dobu Piráti, kteří prosazovali vybudování školského kampusu místo radnice. Podle starosty Prahy 10 Martina Valoviče (ODS) je ale taková varianta nereálná.

Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy

„Budova byla od počátku zamýšlená jako administrativní a tomu odpovídá i její dispozice. Nechali jsme renomovanou auditorskou firmu připravit analýzu, která porovnala výhody rekonstrukce s prodejem. Rekonstrukce podle ní vychází na 1,79 miliardy korun a představuje nejméně výhodnou variantu,“ popsal Valovič.

Přestavba na školní kampus by podle něj byla mimořádně obtížná. Komplikované by bylo zejména zajistit ve třídách dostatek přirozeného světla, zároveň chybí prostory pro venkovní sportoviště.

Spory v Praze 4

Praha 10 nicméně není jediná, kde dlouhodobě zuří spory o budovu radnice. Výhrady má třeba také opozice v Praze 4. Úřad totiž sídlí v soukromé budově v Krči, kde se jí navíc kvůli inflační doložce v posledních letech výrazně zvýšil nájem. Stávající nájemní smlouva je navíc uzavřená do roku 2046 s opcí na další dekádu.

Opozice proto sbírá podpisy na to, aby mohla iniciovat referendum. V něm by obyvatelé Prahy 4 rozhodli, zda si přejí prodloužení nájemní smlouvy, jestli má radnice usilovat o snížení nájemného a zda by městská část měla zadat odbornou studii týkající se přestěhování do vlastních nebo magistrátních prostor.

Původní plán byl spojit referendum s loňskými sněmovními volbami. Nepodařilo se ale sehnat dostatek podpisů. Nyní opozice plánuje plebiscit spojit s letošními komunálními volbami.

Praha 10 nabízí k prodeji bývalé sídlo. Zastupitelé to ale neschválili, říká opozice

Starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS) zdůrazňuje, že nájemní smlouvu zdědil a s majitelem se pokoušel vyjednat snížení nájemného nebo různé slevy. Navíc podle něj chybí vhodné místo, kam by se radnice mohla přestěhovat.

I kdyby Praha 4 takové prostory našla, stěhování by vzhledem k nevypověditelné nájemní smlouvě bylo možné až za dlouhých dvacet let.

