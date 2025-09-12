Praha schválila územní plán pro mrakodrap Top Tower, podobný vraku obří lodi

Autor: iDNES.cz, ČTK
  7:22
Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Změnu plánu schválili ve čtvrtek městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali takzvanou plánovací smlouvu, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství. Budova má být po dokončení nejvyšší v Praze i v celé České republice.

Budova má být po dokončení nejvyšší v Praze i v celé České republice. Dosud prvenství drží brněnský AZ Tower, který měří 111 metrů, následovaný pražskými věžemi City Tower, V Tower a City Empiria a mosteckou SaS group Tower.

O samotný 125 metrů vysoký mrakodrap má být podle záměru investora opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř budovy budou nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní centrum.

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé, vedení Prahy 13 před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum. Městští zastupitelé ve čtvrtek spolu se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.

Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa.

Mrakodrapy i unikátní čtvrti. Projděte si nejočekávanější stavby Česka

Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.

Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je právě nutnost změny územního plánu.

Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.

Líbí se vám návrh mrakodrapu Top Tower v Butovicích?

celkem hlasů: 346
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Bílo-oranžový mrakodrap AZ Tower se dvěma podzemními a třiceti nadzemními podlažími, jenž se nachází v brněnské čtvrti Štýřice, skýtá přes 17 tisíc metrů čtverečních obchodních, kancelářských a bytových ploch.
