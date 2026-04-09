Nefunkční počítače, všude voda. Úřad otevře po požáru nejdříve ve středu

Praha 15 se rozkládá na jihovýchodě Prahy a zahrnuje katastrální území Horních Měcholup a Hostivaře. Je také obcí s rozšířenou působností pro Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. V městské části žije zhruba 35 tisíc lidí.
„Do současné doby se podařilo obnovit dodávky elektrické energie pouze v přízemí úřadu. Počítačová síť je nefunkční, nelze tak vykonávat veškeré agendy, zejména ty napojené na systémy státu – stavební úřad, osobní doklady, živnostenská oprávnění a podobně,“ stojí na webu radnice. Osobní doklady lze podle sdělení vyřídit na kterémkoliv jiném úřadu.
Požár střechy ochromil úřad Prahy 15, nejméně do konce týdne zůstane zavřený
Ve čtvrtek by měl budovu radnice podle starosty Michala Fischera (za ODS) prohlédnout statik. V pátek začnou vyklízecí a sanační práce. Na uhašení požáru hasiči použili podle radnice devět kubických metrů vody. Ta vyplavila sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Dostala se i do elektrických rozvaděčů a stoupaček.
Budova radnice se za provozu úřadu rekonstruovala. Stavební práce zahrnovaly zateplení budovy a obnovu opláštění, na střechu se měla instalovat fotovoltaika. Veškerá pracoviště úřadu jsou v budově, kterou zasáhl požár. Jinou pobočku městská část nemá.