Ve čtvrté městské části bude zónové parkování nově platit od nedělních 17:00 do pátečních 17:00. K tomu se mnohé doposud fialové zóny promění v modré, tedy rezidentní. Výměna značení bude pokračovat do jara příštího roku.
Pro pořádek. V ulicích řidiči při hledání místa narazí na modré či fialové pruhy – zóny. Modré jsou určené výhradně rezidentům, kteří si v nich stání hradí na rok, fialové jsou pak smíšené. Zatímco v modrých může nerezident stát pouze krátce, většinou jednu hodinu, ve fialových je to až 24 hodin. V obou typech zón však za poplatek.
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„Úpravu jsme vytvořili co nejvíce ve prospěch našich obyvatel. Zohlednili jsme jak dlouhodobé zkušenosti a poznatky, tak náměty a požadavky. Zároveň jsme vzali v potaz vývoj, zkušenosti a záměry ostatních městských částí, které fungují v systému zón placeného stání,“ vysvětlil radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míth.
Změna se sice týká hlavně Pražanů, nicméně jde o oblast, kterou hojně navštěvují i lidé z blízkého okolí středních Čech. Parkování hledají budoucí maminky při cestách na podolskou neonatologii. Rodiny s malými dětmi zase využívají možnost šetrného odstranění nosních mandlí na ORL se sídlem na Poliklinice Modřany v sousední Praze 12, kde zatím rezidentské zóny nemají.
Až to zavedou u sousedů
Jak to bude vypadat právě u nich, se mohli lidé z Prahy 4 vyjádřit v anketě, kterou nyní městská část vyhodnocuje. Dotazník řešil budoucí parkovací systém Hodkoviček, Novodvorské, Dolní Krče, Krče, Starého Spořilova či Nového Spořilova. Anketa vzešla z předchozích setkání, kde odborníci obyvatelům představili výsledky dopravních studií.
„Chceme vědět, zda si rozšíření zón přejí a za jakých podmínek. Podle toho budeme plánovat další postup,“ uvedl Míth.
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Na způsob, jakým by se mělo v budoucnu na čtyřce parkovat, může mít vliv také třeba rozhodnutí zmiňované Prahy 12, jak dál s parkováním. Obyvatelé Prahy 4 si totiž mohli v anketě vybrat ze tří možností. Dvě představují buď souhlas se zavedení rezidentního parkování, či naopak nesouhlas.
Třetí možnost ovšem představuje variantu, kdy by byly zóny zavedené až po dostavbě metra linky D, případně až poté, co zóny zavedou v Praze 12. Tam však na rozdíl třeba od centra metropole zatím zóny neplánují. Letos na jaře tamní radní pouze uspořádali veřejné setkání na téma parkovacích domů. Praha 12 v nich místa pro auta plánuje přidělit hlavně rezidentům. Část míst by ovšem za patřičný poplatek mohly využívat firmy.
„Naším cílem je připravit parkovací domy tak, aby skutečně pomohly obyvatelům,“ uvedl první místostarosta Prahy 12 Petr Šula.