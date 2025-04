Autor: iDNES.cz , ČTK

13:12 , aktualizováno 13:12

Radnice městské části Praha 4 zvažuje, že by nad vybranými parkovišti v oblastech Spořilova, Pankráce, Budějovické a Novodvorské postavila nástavby. Parkovací místa na spodním parkovišti by pronajímala rezidentům, každý řidič by měl rezervované konkrétní kryté stání. Místa v horním patře by byla veřejná.