„Divoká prasata se pohybují v blízkosti obytných domů, a to už není jen otázka komfortu, ale především bezpečnosti. Věříme, že tímto krokem přispějeme k rychlejšímu snížení počtu divokých prasat v exponovaných lokalitách,“ uvedl Herold (ODS).
Doplnil, že magistrát od tohoto týdne povolil odchyt a odstřel černé zvěře na dalších nehonebních pozemcích, například v blízkosti krematoria Motol, golfu Motol, v oblasti Šmukýřky či Šalamounky.
Smlouvy o spolupráci Praha 5 uzavře s Mysliveckým spolkem Zličín a Mysliveckým sdružením Řeporyje. Peníze mají sloužit jako kompenzace nákladů na pohonné hmoty, převoz a zpracování zvěře.
Příspěvky bude radnice vyplácet jednou za měsíc po předložení seznamu ulovených kusů, myslivecké plomby z uloveného zvířete, fotky uloveného kusu a kopie vyšetření na trichinellu.
V roce 2017 se divoká prasata přemnožila na východním okraji Prahy. Ničila zeleň i v okolí zástavby, několikrát napadla venčené psy. Město tehdy přijalo několik opatření, jejichž cílem bylo nalákat zvířata do lesů. Zavedlo také zákaz krmení v okolí zástavby a nařídilo prořezávání zarostlých pozemků. Myslivci se zaměřili primárně na odstřel bachyní, které mají ročně pět či šest mláďat.